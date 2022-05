V Košickej ZŠ Tomášikova otvorili dve triedy pre deti z Ukrajiny

Na snímke žiaci v triede počas vyučovania na 2. stupni 5. mája 2022. Foto: TASR - František Iván

Košice 5. mája (TASR) – Dve triedy pre deti z Ukrajiny otvorili od začiatku tohto týždňa v Základnej škole (ZŠ) Tomášikova v Košiciach. Vedenie mesta Košice o tom informovalo na štvrtkovom tlačovom brífingu. V košických ZŠ je v súčasnosti dokopy 335 žiakov z Ukrajiny, v materských školách (MŠ) 73.Najviac detí z Ukrajiny navštevuje práve ZŠ Tomášikova, a to 60. V uvedených triedach je po 24 žiakov, pričom jedna je pre žiakov prvého až štvrtého ročníka a ďalšia pre piatakov až deviatakov. Ostatní sú rozdelení do bežných tried. Prvý stupeň novootvorenej triedy má tri hodiny a druhý stupeň štyri hodiny denne, pričom sú venované len slovenskému jazyku. „,“ vysvetlila riaditeľka školy Renáta Obšatníková.Ukrajinskí žiaci sú podľa nej veľmi učenliví a zatiaľ s nimi nezaznamenali žiadne problémy či sťažnosti. „,“ povedala s tým, že mladšie ročníky navštevujú aj školské kluby detí. „,“ dodala. V škole zároveň organizujú kurzy štátnych jazykov aj kurzy slovenčiny pre dospelých.Magistrát pripomenul, že rezort školstva v súčasnosti ponúka pre školy dotáciu vo výške 200 eur na každé dieťa z Ukrajiny. Túto možnosť si pochvaľuje aj ZŠ Tomášikova, z týchto peňazí chcú kúpiť ďalšie pomôcky alebo interaktívnu tabuľu.Mesto dodáva, že v Košiciach na rozdiel od iných samospráv zatiaľ nezaznamenali problémy s nedostatočnou kapacitou škôl. ZŠ by vedeli ešte prijať ďalších 165 detí a MŠ dvojnásobok aktuálneho počtu.