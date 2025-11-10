< sekcia Regióny
V košickom Dóme sv. Alžbety pribudne rekonštrukcia stredovekého oltára
Pôvodný neskorogotický Oltár Poslednej večere umiestnili v katedrále pri tzv. veľkej prestavbe v roku 1896 ako dar mesta Bardejov košickému biskupovi Žigmundovi Bubicsovi.
Košice 10. novembra (TASR) - Nový oltárny celok - Oltár Poslednej večere, ktorý je rekonštrukčnou prezentáciou zaniknutého stredovekého oltára, obohatí košický Dóm svätej Alžbety. Farnosť sv. Alžbety informovala, že ho predstaví pri príležitosti vrcholiaceho jubilejného roka, na sviatok patrónky mesta sv. Alžbety Uhorskej a pri životnom jubileu 75. rokov košického arcibiskupa Bernarda Bobera. Požehnanie oltára sa uskutoční počas odpustovej svätej omše v nedeľu 16. novembra.
„Oltár Poslednej večere je rekonštrukciou stredovekého oltára, ktorého veľká časť je nenávratne stratená. Zachovali sa z neho len tabuľové maľby v predele a oltárny nadstavec. Historické pôvodné súčasti sú doplnené o novodobú repliku zničených oltárnych obrazov,“ uviedla Farnosť sv. Alžbety v tlačovej správe.
Pôvodný neskorogotický Oltár Poslednej večere umiestnili v katedrále pri tzv. veľkej prestavbe v roku 1896 ako dar mesta Bardejov košickému biskupovi Žigmundovi Bubicsovi. Počas druhej svetovej vojny oltár evakuovali, v dôsledku čoho pri vojnových a povojnových udalostiach silne poškodené oltárne obrazy zanikli. Rekonštruovaný oltár dnes stojí na mieste predošlého neskorogotického Oltára Smrti Panny Márie, ktorý bol rovnako evakuovaný a zničený.
„Súčasná inštalácia oltárneho celku pripomína oba nezachované stredoveké oltáre, ktoré sa po druhej svetovej vojne do dómu už nevrátili, ako symbol zaniknutého sakrálneho kultúrneho dedičstva. Zároveň je pamätníkom dvoch totalitných režimov, ktoré sa zapísali do dejín mesta Košice,“ informovala farnosť.
Rekonštrukčná prezentácia Oltára Poslednej večere sa podľa tlačovej správy skladá zo štyroch častí. Z pôvodného oltára pochádzajú dve časti - predela s maľbami dvoch adorujúcich anjelov a oltárny nadstavec s postavou archanjela Michala. V strede predely sa nachádza novodobá schránka pre svätostánok alebo relikviár. Tretia, stredná časť, má podobu trojdielnej tabuľovej maľby (triptychu) a predstavuje novodobú repliku pôvodných obrazov. Štvrtou časťou je obetný stôl, uprázdnený po Oltári Smrti Panny Márie.
„Rekonštrukcia Oltára Poslednej večere včleňuje do interiéru dómu nový oltárny celok, vytvorený v snahe valorizovať historický fond kostola a dať priestor pre súčasný výklad jeho liturgického potenciálu,“ oznámila farnosť. Súčasťou prezentácie rekonštruovaného oltára je pre verejnosť pripravený informačný systém v podobe vizuálneho označenia priamo v dóme a online materiálu na webe farnosti.
