< sekcia Regióny
V košickom finále Živých IT projektov predstavia 80 tímových projektov
Živé IT projekty organizuje Katedra počítačov a informatiky Fakulty elektrotechiky a informatiky (FEI) TUKE spoločne so združením Košice IT Valley.
Autor TASR
Košice 3. februára (TASR) - Finále podujatia Živé IT projekty sa v stredu koná na pôde Technickej univerzity v Košiciach (TUKE). Na podujatí 11. ročníka sa predstaví 80 tímových projektov, na ktorých pracovalo spolu 360 študentov vrátane medzinárodných tímov z Cypru a Litvy. Informovali o tom organizátori.
Projekty sú reálne uplatniteľné riešenia v oblastiach umelej inteligencie, digitálnej transformácie, smart riešení či mobilných aplikácií.
Živé IT projekty organizuje Katedra počítačov a informatiky Fakulty elektrotechiky a informatiky (FEI) TUKE spoločne so združením Košice IT Valley. „Toto podujatie je vyvrcholením prestížnej študentskej súťaže, na ktorej budú odprezentované praktické riešenia vytvorené v spolupráci študentov, firiem, organizácií a akademickej obce,“ informovala za organizátorov Jana Beerová.
Finále v Aule Maxima TUKE sa koná spolupráci s medzinárodnou súťažou INVESTech Skills Košice 2026 v rámci projektu INVESTech - Erasmus. Porota udelí ocenenia Special INVESTech Skills Award a granty pre zástupcov dvoch slovenských tímov, ktoré postúpia na medzinárodnú súťaž INVESTech Skills Nicosia 2026 na Cypre.
Projekty sú reálne uplatniteľné riešenia v oblastiach umelej inteligencie, digitálnej transformácie, smart riešení či mobilných aplikácií.
Živé IT projekty organizuje Katedra počítačov a informatiky Fakulty elektrotechiky a informatiky (FEI) TUKE spoločne so združením Košice IT Valley. „Toto podujatie je vyvrcholením prestížnej študentskej súťaže, na ktorej budú odprezentované praktické riešenia vytvorené v spolupráci študentov, firiem, organizácií a akademickej obce,“ informovala za organizátorov Jana Beerová.
Finále v Aule Maxima TUKE sa koná spolupráci s medzinárodnou súťažou INVESTech Skills Košice 2026 v rámci projektu INVESTech - Erasmus. Porota udelí ocenenia Special INVESTech Skills Award a granty pre zástupcov dvoch slovenských tímov, ktoré postúpia na medzinárodnú súťaž INVESTech Skills Nicosia 2026 na Cypre.