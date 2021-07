V košickom Hniezde záchrany našli doposiaľ 18 detí

Košice 27. júla (TASR) – Doposiaľ 18 detí našli v Hniezde záchrany v Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura (UNLP) Košice. Väčšinou sú do neho umiestňované bez výbavy. V týchto dňoch pre ne získalo Neonatologické oddelenie UNLP na Rastislavovej ulici štartovacie sety. TASR o tom za nemocnicu informovala Ladislava Šustová.



Hniezdo záchrany v UNLP je umiestnené v budove chirurgického monobloku na Rastislavovej ulici 43 z vonkajšej strany. „Je k nemu ľahký prístup z ulice, aby sme sa k dieťatku dostali hneď po rozozvučaní sa alarmu na našom oddelení, ktorý signalizuje, že do inkubátora bolo uložené dieťa. Naposledy sme našli dieťatko v hniezde v októbri 2020,“ spresnila primárka oddelenia Iveta Kostelníková.



Personál neonatológie sa od sprevádzkovania tohto verejného inkubátora v roku 2005 postaral o 12 chlapcov a šesť dievčat. Ako Kostelníková uviedla, väčšina detí je do hniezda záchrany umiestnených bez akejkoľvek výbavy. Iba občas sa stáva, že zdravotnícky personál nájde pri dieťati aj plienku.



Štartovacie sety, ktoré obsahujú napríklad aj náhradné oblečenie, ako aj hniezda do postieľky so zavinovačkou, venovalo košickej neonatológii občianske združenie Šanca pre nechcených. To prevádzkuje verejné inkubátory na záchranu novorodencov v 19 slovenských mestách.