V Košickom kraji bude do konca roka viacero folklórnych festivalov

Košice 10. augusta (TASR) – Viac ako desať folklórnych festivalov pripravujú do konca tohto roka kultúrne centrá a osvetové strediská, ktorých zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj (KSK). TASR o tom informovala hovorkyňa KSK Anna Terezková s tým, že mnohé z festivalov ovplyvnila pandémia nového koronavírusu.



„Do konca septembra sa návštevníci môžu tešiť na šesť festivalov v rôznych častiach košickej župy, do konca roka by k nim malo pribudnúť ďalších sedem. Samozrejme, budú podliehať epidemiologickým opatreniam, avšak fanúšikovia folklóru nebudú ukrátení o prezentáciu tancov, spevov a tradícií z našich regiónov,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka s tým, že vlani festivaly organizované krajskými osvetovými strediskami a kultúrnymi centrami navštívilo viac ako 82.000 návštevníkov. V tomto roku sa z dôvodu pandémie podľa neho k podobnému číslu zrejme nepriblížia.



V lete je napríklad na programe 52. ročník Abovských folklórnych slávností Euro Folk, ktorý sa uskutoční 23. augusta v obci Skároš. Putovný festival Údolia Bodvy a Rudohoria v obci Veľká Ida je naplánovaný na 29. augusta. O deň na to sa uskutoční 19. ročník najväčšieho folklórneho festivalu Medzibodrožia - Medzibodrožský folklórny festival, ktorý bude v obci Malý Horeš.



Okrem iných sú pripravené aj dva menšie festivaly, ktoré sa uskutočnia 19. septembra. Ide o Deň sliviek v obci Malé Trakany a Kráľovská Bakchiáda v Kráľovskom Chlmci. Koniec septembra oživí 5. ročník festivalu Mulatos Romale v Kráľovskom Chlmci. V októbri sa v Rožňave bude konať medzinárodný festival s názvom Paličkovanie, csipkeverés, koronki a následne v novembri aj viacdňový zimný festival Rok na Gemeri. Dňa 20. novembra je v Košiciach naplánované podujatie „šicKE košicKE“, ktoré je pokračovaním viac ako 20-ročnej histórie Košických folklórnych dní.