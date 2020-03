V Košickom kraji bude dočasne menej prímestských autobusových liniek

Košice 25. marca (TASR) – V prímestskej autobusovej doprave v Košickom samosprávnom kraji (KSK) bude od štvrtka (26. 3.) premávať menej spojov. Ako TASR informovala hovorkyňa KSK Anna Terezková, pôjde o linky, ktoré v súčasnosti cestujúci nevyužívajú. Týkať sa to bude oboch zmluvných dopravcov, ktorými sú spoločnosti Arriva Michalovce a eurobus.



Zmena sa dotkne celkovo 156 autobusových spojov, ktoré bežne najazdia 4834 kilometrov denne. Podľa KSK ide o spoje v časoch, v ktorých cestujúci štandardne nedochádzajú do zamestnania. Sú to napríklad autobusy do Bardejovských kúpeľov, ktoré sú momentálne pre verejnosť zatvorené. Obmedzené budú aj spoje na trase Košice – Humenné, Spišský Hrušov – Spišská Nová Ves, Trebišov – Sečovce i Veľké Kapušany – Kráľovský Chlmec.



Doterajší prázdninový režim pre situáciu v súvislosti s novým koronavírusom platil v kraji od 13. marca. „Mnohé z našich autobusov nie sú v súčasnej mimoriadnej situácii využívané. Školy, inštitúcie či služby sú zatvorené a mnohí ľudia pracujú z domu. Tí, ktorí potrebujú chodiť do práce, preferujú z bezpečnostných dôvodov individuálnu dopravu. Nemáme v pláne spoje zrušiť, len dočasne upraviť ich režim,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka s tým, že obmedzenia sa prioritne týkajú tých autobusových liniek, ktoré sú využívané minimálne, alebo liniek na trasách, ktoré obsluhujú iní dopravcovia. „Cestujúci sa nemusia obávať, dopravná obslužnosť medzi mestami aj obcami bude zabezpečená,“ dodal.



Na uvedené obmedzenia podľa Terezkovej nadviaže od 1. apríla mimoriadny cestovný poriadok, ktorý na území Košického aj Prešovského samosprávneho kraja (PSK) upraví dopravnú obslužnosť.



KSK pripomína, že do autobusov oboch uvedených dopravcov môžu cestujúci nastúpiť len ak majú chránené ústa aj nos. Tiež im odporúčajú dodržiavať vzájomný dvojmetrový odstup.