Na snímke predstavenie nových cyklobusov v Košiciach 24. júna 2021. Foto: TASR - František Iván

Košice 24. júna (TASR) – V Košickom kraji budú premávať cyklobusy. Cykloturisti, ale aj peší turisti, sa nimi môžu odviezť smerom na Gelnicu, na Gemer, Tokaj či Zemplín. TASR o tom informovala krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus (KRT) s tým, že sú určené aj pre peších turistov. Počas leta budú opäť k dispozícii aj turistické spojenia po železnici.V sobotu 3. júla vypravia prvý cyklobus na Kojšovku. Premávať bude každú sobotu počas prázdnin. Záujemcovia tak môžu absolvovať cyklotúru na trase cez Jahodnú, do Gelnice a Margecian cez Perlovú dolinu či okolie vodnej nádrže Bukovec.Prvý cyklobus na Gemer vyrazí v nedeľu 4. júla. Premávať bude počas nedieľ v júli, auguste aj v septembri.spresnila KRT.Oba cyklobusy budú vyrážať z košickej autobusovej stanice z nástupištia 37.spresnil generálny riaditeľ spoločnosti Eurobus Ľubomír Gerši.spresnila riaditeľka KRT Lenka Vargová Jurková s tým, že pripravili aj ponuku tipov na cyklo-výlety. Podľa nej využitie možnosti hromadnej dopravy v spojení s cykloturistikou dokáže návštevníkom priblížiť aj vzdialenejšie lokality a trasy. Takto chcú umožniť ich spoznávanie aj s ohľadom na životné prostredie.Počas pracovných dní aj víkendov bude zároveň premávať Cyklobus Zemplín. Jeho trasa bude Košice - Dargov - Michalovce - Zemplínska šírava - Jovsa - Jasenov. Cez prázdninové víkendy bude zachádzať na parkovisko pod Morským okom. Tento cyklobus bude disponovať cyklonosičom s kapacitou šesť bicyklov. Odchádzať bude z Košíc z nástupištia 25.Po prázdninách plánujú spustiť aj Cyklobus Tokaj. Cyklistov i peších turistov prepraví každú sobotu v septembri a októbri k tokajským vinohradom a pivničkám. Trasa povedie z Košíc cez Slanec, Veľaty, Čerhov, Boršu, Viničky až do Stredy nad Bodrogom.Počas leta budú opäť k dispozícii aj turistické spojenia po železnici. Turisti sa môžu od 3. júla každý víkend odviesť vlakom na Gemer i do Slovenského raja.spresnila Vargová Jurková.