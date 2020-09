V Košickom kraji doposiaľ sčítali 36 percent domov a bytov

Košice 18. septembra (TASR) – V Košickom kraji ku koncu augusta sčítali takmer 36 percent domov a bytov. Do systému elektronického sčítavania postupne vstúpili a pracujú s bytmi viac ako tri štvrtiny obcí, čo predstavuje 77,88 percenta. TASR o tom zo Štatistického úradu SR informovala hovorkyňa pre sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 Jasmína Stauder. V kraji je do sčítania zapojených 461 obcí vrátane 22 košických mestských častí (MČ).



V medziokresnom porovnaní pretrváva rozpracovanosť bytov na najvyššej úrovni v okrese Spišská Nová Ves (16,75 %). Počas troch mesiacov celkovo sedem obcí kraja sčítalo všetky domy a byty. Okrem obce Vyšný Čaj v okrese Košice-okolie sú to obce Kristy, Priekopa a Nižné Nemecké v okrese Sobrance, Silická Jablonica a Vyšná Slaná v Rožňavskom okrese a Zbehňov v okrese Trebišov.



Spomedzi miest s počtom obyvateľov nad 10.000 je zatiaľ najlepšie zrátané mesto Moldava nad Bodvou, kde je spracovaná tretina (33,64 %) mestských bytov. V sčítaní postúpili aj MČ.



„V hodnotenom období je jednoznačne najaktívnejšou MČ Košice-Kavečany a blíži sa do finále sčítania. V mesiaci august bola však najaktívnejšia MČ Košice-Dargovských hrdinov, kde žije takmer 26.000 obyvateľov,“ povedala Stauder s tým, že rozpracovanosť v tejto MČ vzrástla o tri štvrtiny. Nasleduje Luník IX, kde rozpracovanosť vzrástla o viac ako polovicu, a podobná situácia je aj na Sídlisku Ťahanovce.



K vysokému podielu sčítaných bytov podľa jej slov výrazne prispeli aj správcovské spoločnosti, ktoré uplynulý mesiac na základe predchádzajúcich požiadaviek zasielali vyplnené dáta obciam a MČ.



„Pevne veríme, že získané údaje budú v prospech celého Slovenska. Hoci máme napätú personálnu kapacitu a dosť práce, s vyplnením údajov na sčítanie sme nemali žiaden problém a hárky sme zaslali v požadovanom čase,“ povedal predseda predstavenstva Stavebného bytového družstva III Košice Vladimír Zvirinský.



Prvá fáza sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021, realizovaná v spolupráci so samosprávami, sa zameriava na sčítanie domov a bytov. Mestá a obce počas približne deviatich mesiacov prvýkrát elektronicky zaznamenajú údaje zhruba o troch miliónoch bytov na Slovensku. Samotné sčítanie domov a bytov sa realizuje od 1. júna tohto roka do 12. februára 2021. Do sčítania domov a bytov sú zapojené všetky obce SR v celkovom počte 2927. K 31. augustu bola sčítaná takmer polovica bytov na Slovensku. Po prvej fáze sa od 15. februára 2021 začne sčítavanie obyvateľov, trvať má do 31. marca.