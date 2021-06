V Košickom kraji je nedostatok lekárov, chcú ich motivovať

Košice 18. júna (TASR) – V Košickom kraji chýba najmenej 40 všeobecných lekárov pre dospelých, približne 20 pediatrov, ako aj ďalších špecialistov. Eliminovať tento problém by mohol motivačný program zameraný na mladých lekárov. Aj o tom na piatkovom spoločnom rokovaní v Košiciach hovorili minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) a predseda Košického samosprávneho kraja (KSK) Rastislav Trnka.



Trnka upozornil, že priemerný vek všeobecných lekárov pre dospelých sa v Košickom kraji pohybuje na úrovni 57 rokov, priemerný vek pediatrov je 59 rokov. Najväčší nedostatok lekárov evidujú v periférnych oblastiach okresov Košice-okolie, Rožňava, Gelnica či Spišská Nová Ves. Absentujú tiež ambulancie v pediatrických odboroch, ambulancie klinickej onkológie, ale aj ambulancie fyziatrie, balneológie a rehabilitácie, ambulancie invazívnej nevaskulárnej rádiológie a nedostatok je aj endokrinologických, pľúcnych či ORL ambulancií. Podľa šéfa rezortu zdravotníctva sa problém chýbajúcich kapacít týka najmä dlhodobej a následnej zdravotnej starostlivosti, napríklad neurologického či rehabilitačného charakteru. Pripomenul, že ide o celoslovenský problém.



Zdôraznil, že riešenie nedostatku zdravotníckeho personálu je dlhodobou záležitosťou. Lekárom nechcú priamo poskytovať finančné dotácie, ale skôr im uľahčiť poskytovanie zdravotnej starostlivosť na danom mieste. „Motivácia by mala spočívať v uľahčení vstupu na trh pre mladých lekárov, napríklad pri vybavení povolenia na prevádzku zdravotníckeho zariadenia, pomoci pri materiálnom vybavení ambulancie či prenájme priestorov ambulancie,“ uviedol Lengvarský.



Ako Trnka spresnil, zadefinovali tri skupiny, na ktoré chcú hľadať vhodné motivačné nástroje. „Systém by sa mal zameriavať hlavne na slovenských lekárov, ktorí pracujú v zahraničí, alebo Slovákov, ktorí vyštudovali v zahraničí a zostali tam pracovať. Treťou skupinou, ktorou môžeme zvýšiť počet lekárov, sú Ukrajinci,“ povedal. Zlepšiť situáciu by podľa KSK mohla aj zmena súčasného rezidentského programu. Podrobnosti týkajúce sa motivácie lekárov majú byť predmetom ďalších rokovaní.