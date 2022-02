V Košickom kraji klesá záujem o očkovanie proti COVID-19

Košice 7. februára (TASR) – Košický samosprávny kraj (KSK) v súčasnosti eviduje pokles záujmu o očkovanie proti COVID-19. V dôsledku toho tento týždeň zdravotníci KSK vyrazia s mobilnou očkovacou službou podať vakcínu iba do zariadenia sociálnych služieb v Prakovciach a do obce Malé Trakany. Veľkokapacitné očkovacie centrá (VKOC), stále očkovacie kóje a očkovací autobus však budú v prevádzke. KSK o tom informuje na svojej webovej stránke.



Uplynulý týždeň podal KSK dokopy 1912 vakcín proti ochoreniu COVID-19, čo je o 9488 menej ako začiatkom januára, keď v priebehu týždňa zaočkovali zdravotníci 11.400 ľudí.



„V Košickom kraji je v súčasnosti druhou dávkou vakcíny zaočkovaných viac ako 323.000 ľudí, čo predstavuje takmer 44 percent. Tento počet stúpa už len pomaly,“ povedal predseda KSK Rastislav Trnka s tým, že obyvateľov sa snažia motivovať k očkovaniu napríklad systémom benefitov v rôznych prevádzkach. K dispozícii je aj krajský registračný systém, ktorý má zabezpečiť očkovanie bez dlhého čakania v radoch.



V aktuálnom týždni bude KSK podávať vakcíny na pätnástich miestach. Od pondelka do nedele (13. 2.) bude otvorené VKOC v Košiciach na Ostrovského ulici. V Michalovciach otvoria brány VKOC v sobotu (12. 2.), v Spišskej Novej Vsi budú v telocvični Hotelovej akadémie očkovať v nedeľu.



Okrem toho záujemcovia môžu navštíviť očkovacie kóje aj vo vybraných košických obchodných centrách a v budove stanice, ako aj v obchodnom centre v Spišskej Novej Vsi. Očkovací autobus vyrazí do Sobraniec, Sečoviec, Krompách, Strážskeho i Gelnice. KSK pripomína, že obce a mestá mu môžu naďalej hlásiť záujem o očkovanie svojich obyvateľov. Bližšie informácie a harmonogram sú zverejnené na webovej stránke KSK.



KSK doposiaľ podal takmer 378.000 vakcín proti ochoreniu COVID-19, z toho viac ako 90.600 v teréne.