V Košickom kraji mali minulý týždeň chrípkové prázdniny v 91 školách

Košice 17. februára (TASR) - Chorobnosť v Košickom kraji na akútne respiračné ochorenia (ARO) uplynulý týždeň v porovnaní s tým predchádzajúcich klesla o 8,7 percenta. Chorobnosť na chrípke podobné ochorenia (CHPO) však stúpla, a to o 14,8 percenta. Chrípkové prázdniny malo 91 škôl. Vyplýva to z informácií, ktoré zverejnil Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Košiciach.



V 7. kalendárnom týždni bolo hlásených spolu 11.165 ARO, z toho bolo 1758 CHPO. Najvyššia chorobnosť na ARO bola zaznamenaná v okrese Trebišov a najnižšia v okrese Spišská Nová Ves. "Priebeh ochorení bol komplikovaný u 693 osôb," uvádzajú regionálni hygienici.



Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu pre zvýšenú chorobnosť bolo hlásené v 39 materských, 46 základných a v šiestich stredných školách.