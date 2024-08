V Košickom kraji minulý týždeň zistili 36 opitých vodičov

Košice 19. augusta (TASR) - Na cestách Košického kraja došlo počas uplynulého týždňa celkovo k deviatim dopravným nehodám, pri ktorých asistoval alkohol. "Vodiči dopravných prostriedkov v 36 prípadoch požili pred jazdou alkoholické nápoje, z toho v 13 prípadoch v množstve viac ako jedno promile," uviedla košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.



Nehody so zisteným alkoholom sa stali v troch prípadoch v okrese Košice, po dvakrát v okrese Košice-okolie a Trebišov, a po jednej nehode v okresoch Michalovce a Rožňava.



V obci Rákoš (okres Košice-okolie) v sobotu (17. 8.) pred 14.00 h havaroval 43-ročný vodič s osobným vozidlom Citroen, keď prešiel do protismeru a ľavou prednou časťou auta narazil do mostného zábradlia pred jedným z rodinných domov. "Vodič však na mieste dopravnej nehody nezotrval a aj s vozidlom z miesta odišiel a zaparkoval ho vo dvore rodinného domu," uviedla Ivanová. Počas dokumentovania dopravnej nehody policajti vodiča našli a podrobili dychovej skúške na alkohol s výsledkom 3,25 promile.



Opitého 44-ročného motocyklistu z okresu Lučenec prichytili pri jazde policajti v sobotu krátko po 10.00 h na cestách rekreačného strediska Lúč na Zemplínskej šírave (okres Michalovce). Zastavili ho pri objekte lodenice, keďže bol bez riadne upevnenej ochrannej prilby na hlave. Pri dychovej skúške mu namerali 1,87 promile, pričom opakovaná dychová skúška mala ešte vyššiu hodnotu, a to 1,96 promile. Policajti motorkára po vykonaní potrebných procesných úkonov eskortovali do cely policajného zaistenia. Neminulo ho obvinenie z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.