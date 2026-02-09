< sekcia Regióny
V Košickom kraji pre chorobnosť prerušili vyučovanie v 25 školách
Najvyššiu chorobnosť na ARO zaznamenali v okrese Košice I a najnižšiu v okrese Sobrance.
Autor TASR
Košice 9. februára (TASR) - Aj v minulom týždni pre zvýšenú chorobnosť prerušili vyučovanie v 25 školách v Košickom kraji. Takzvané chrípkové prázdniny tentoraz hlásili v 16 materských (MŠ) a deviatich základných školách (ZŠ). Chorobnosť na akútne respiračné aj chrípke podobné ochorenia (CHPO) však klesla. Vyplýva to z informácií, ktoré v pondelok zverejnil Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Košiciach.
„V šiestom kalendárnom týždni bolo spolu hlásených 8444 akútnych respiračných ochorení (ARO). Z toho bolo 877 CHPO,“ uvádza úrad s tým, že chorobnosť na ARO oproti predchádzajúcemu týždňu klesla o desať percent a chorobnosť na CHPO o 11 percent. Najvyššiu chorobnosť na ARO zaznamenali v okrese Košice I a najnižšiu v okrese Sobrance. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 320 osôb.
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu pre zvýšenú chorobnosť bolo hlásené v MŠ v okresoch Košice II, Košice-okolie, Rožňava, Michalovce a Trebišov. Čo sa týka ZŠ, išlo o kolektívy v okresoch Košice II, Košice-okolie, Rožňava, Sobrance a Trebišov.
„V šiestom kalendárnom týždni bolo spolu hlásených 8444 akútnych respiračných ochorení (ARO). Z toho bolo 877 CHPO,“ uvádza úrad s tým, že chorobnosť na ARO oproti predchádzajúcemu týždňu klesla o desať percent a chorobnosť na CHPO o 11 percent. Najvyššiu chorobnosť na ARO zaznamenali v okrese Košice I a najnižšiu v okrese Sobrance. Priebeh ochorení bol komplikovaný u 320 osôb.
Prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu pre zvýšenú chorobnosť bolo hlásené v MŠ v okresoch Košice II, Košice-okolie, Rožňava, Michalovce a Trebišov. Čo sa týka ZŠ, išlo o kolektívy v okresoch Košice II, Košice-okolie, Rožňava, Sobrance a Trebišov.