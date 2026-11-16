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V Košickom kraji pre respiračné ochorenia prerušili výuku v 3 školách

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Ilustračná fotka. Foto: TASR - Adriána Hudecová

Išlo o dve materské školy v okresoch Košice-okolie a Trebišov a jednu základnú školu v okrese Sobrance.

Autor TASR
Košice 16. novembra (TASR) - Pre zvýšený výskyt respiračných ochorení prerušili počas 46. kalendárneho týždňa v Košickom kraji výchovno-vzdelávací proces v troch školských kolektívoch. Išlo o dve materské školy v okresoch Košice-okolie a Trebišov a jednu základnú školu v okrese Sobrance. Vyplýva to z informácií, ktoré zverejnil Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach.

V kraji zaznamenali 7993 prípadov akútnych respiračných ochorení (ARO), čo predstavuje medzitýždňový pokles chorobnosti o 0,5 percenta. Z celkového počtu ochorení bolo 283 chrípke podobných ochorení (CHPO), v porovnaní s predchádzajúcim týždňom klesli o 56,1 percenta.

Najvyššiu chorobnosť na ARO zaznamenali v okrese Košice I, najnižšiu v okrese Sobrance. V prípade CHPO bola najvyššia chorobnosť v okrese Rožňava, najnižšia v okrese Košice-okolie. Najviac respiračné ochorenia postihovali deti vo veku do piatich rokov. Komplikovaný priebeh ochorenia zaznamenali u 257 pacientov, čo predstavuje 3,2 percenta zo všetkých hlásených prípadov.
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