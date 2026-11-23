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V Košickom kraji pre respiračné ochorenia prerušilo vyučovanie 10 škôl
Materské školy prerušili prevádzku v okresoch Košice I, Rožňava, Spišská Nová Ves a v dvoch prípadoch v okrese Trebišov.
Autor TASR
Košice 23. novembra (TASR) - Pre zvýšený výskyt respiračných ochorení prerušili v uplynulom týždni v Košickom kraji výchovno-vzdelávací proces v desiatich školských zariadeniach. Išlo o päť materských a päť základných škôl. Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) medzitýždenne vzrástla o štyri percentá, na chrípku a chrípke podobné ochorenia (CHPO) o 32,2 percenta. Vyplýva to z informácií, ktoré zverejnil Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach.
Materské školy prerušili prevádzku v okresoch Košice I, Rožňava, Spišská Nová Ves a v dvoch prípadoch v okrese Trebišov. Vyučovanie prerušili aj základné školy v okresoch Košice-okolie, Michalovce, Rožňava a dve v okrese Trebišov.
Podľa údajov hygienikov bolo uplynulý týždeň v kraji hlásených 8284 prípadov ARO. Z toho bolo 373 prípadov chrípky a chrípke podobných ochorení. Najvyššiu chorobnosť na ARO zaznamenali v okrese Košice I, najnižšiu v okrese Sobrance. Chrípka a jej podobné ochorenia sa najviac vyskytovali v okrese Rožňava. Z hľadiska veku boli najviac zasiahnuté deti do piatich rokov. Komplikovaný priebeh ochorenia evidovali u 295 pacientov.
Materské školy prerušili prevádzku v okresoch Košice I, Rožňava, Spišská Nová Ves a v dvoch prípadoch v okrese Trebišov. Vyučovanie prerušili aj základné školy v okresoch Košice-okolie, Michalovce, Rožňava a dve v okrese Trebišov.
Podľa údajov hygienikov bolo uplynulý týždeň v kraji hlásených 8284 prípadov ARO. Z toho bolo 373 prípadov chrípky a chrípke podobných ochorení. Najvyššiu chorobnosť na ARO zaznamenali v okrese Košice I, najnižšiu v okrese Sobrance. Chrípka a jej podobné ochorenia sa najviac vyskytovali v okrese Rožňava. Z hľadiska veku boli najviac zasiahnuté deti do piatich rokov. Komplikovaný priebeh ochorenia evidovali u 295 pacientov.