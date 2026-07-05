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V Košickom kraji prepájajú dobrovoľníkov s organizáciami
Záujemcovia môžu zájsť do sídla DCKK alebo ho kontaktovať mailom.
Autor TASR
Košice 5. júla (TASR) - Záujemcovia o dobrovoľníctvo, ale aj organizácie a komunity, ktoré potrebujú prácu dobrovoľníkov, môžu využiť ponuku Dobrovoľníckeho centra Košického kraja (DCKK). „Každý z nás, jednotlivec, rodina, spoločenstvo, trieda, študent si vie nájsť oblasť dobrovoľníctva, ktorá ho zaujíma, v ktorej sa vie nájsť, v ktorej sa cíti dobre a v trvaní, ako si dobrovoľník vyberie,“ priblížila pre TASR koordinátorka centra Annamária Sciranková.
Centrum ako strešná organizácia pre prácu s dobrovoľníkmi vzniklo v roku 2011, v súčasnej podobe pôsobí od roku 2023. Od konca minulého roka sídli v budove Východoslovenskej galérie na Alžbetinej 22 v Košiciach. Súčasťou jeho činnosti sú aj stretnutia, školenia, konzultácie či workshopy.
„Cieľom je posilňovať kultúru dobrovoľníctva, vytvárať priestor pre aktívne zapájanie občanov do verejného života a podporovať organizácie, obce, školy či sociálne zariadenia pri práci s dobrovoľníkmi,“ uviedla koordinátorka. Kvalitne organizované dobrovoľníctvo podľa nej prispieva k rozvoju regiónu, upevňovaniu komunitných vzťahov, zvyšovaniu solidarity medzi ľuďmi a prepájaniu medzi jednotlivými oblasťami.
Všetky aktivity a ponuky dobrovoľníckych príležitostí si záujemcovia vedia nájsť na webstránke www.dckk.sk. „Ponúkame prepájanie a budovanie povedomia o dobrovoľníckej aktivite, ktorá nie je v žiadnom prípade lacnou pracovnou silou, čo vždy komunikujeme, pretože je to veľmi podstatné,“ skonštatovala Sciranková.
Centrum pracuje na koordinácii a sprostredkovaní dobrovoľníkov, organizácii podujatí, prepájaní partnerov a tvorbe sietí, vzdelávaní a podpore organizácií či podpore individuálneho, ale aj firemného dobrovoľníctva.
V aktuálnych ponukách pre dobrovoľníkov, ktoré DCKK sprostredkúva, sú napríklad voľnočasové aktivity pre deti, doučovanie detí, výpomoc pri organizácii letných športových turnajov, výpomoc vo Hvezdárni a planetáriu Medzev, pri organizácii podujatia Múzejná obývačka v Košiciach či pri príprave Karpatskej vandrovky.
Do aktivít DCKK sa v súčasnosti najviac zapájajú žiaci a študenti, dobré skúsenosti má organizácia aj s aktívnymi seniormi. „V tomto čase máme koordinátorov aktivít v mestách Spišská Nová Ves, Trebišov a Michalovce, rokujeme s koordinátorkami z Kráľovského Chlmca a Rožňavy, keďže každý región má svoje požiadavky, obmedzenia a možnosti,“ priblížila Sciranková.
Záujemcovia môžu zájsť do sídla DCKK alebo ho kontaktovať mailom. Každý posledný pondelok v mesiaci od septembra do júna sa v centre koná „Čaj o piatej“. „Podujatie je určené pre záujemcov o dobrovoľnícke činnosti, možných koordinátorov, organizácie, ako i širokú verejnosť a má za úlohu priblížiť DCKK, jeho prácu a aktuálne aktivity,“ uviedla koordinátorka.
Oceniť a zviditeľniť ľudí a organizácie, ktoré svojou dobrovoľníckou činnosťou prispievajú k lepšiemu životu v regióne, má za cieľ krajské ocenenie Srdce pre každého. Nominácie na tohtoročnú cenu môže verejnosť zaslať cez formulár na webe DCKK. Odovzdávanie ocenení bude 24. septembra v Košiciach.
Centrum ako strešná organizácia pre prácu s dobrovoľníkmi vzniklo v roku 2011, v súčasnej podobe pôsobí od roku 2023. Od konca minulého roka sídli v budove Východoslovenskej galérie na Alžbetinej 22 v Košiciach. Súčasťou jeho činnosti sú aj stretnutia, školenia, konzultácie či workshopy.
„Cieľom je posilňovať kultúru dobrovoľníctva, vytvárať priestor pre aktívne zapájanie občanov do verejného života a podporovať organizácie, obce, školy či sociálne zariadenia pri práci s dobrovoľníkmi,“ uviedla koordinátorka. Kvalitne organizované dobrovoľníctvo podľa nej prispieva k rozvoju regiónu, upevňovaniu komunitných vzťahov, zvyšovaniu solidarity medzi ľuďmi a prepájaniu medzi jednotlivými oblasťami.
Všetky aktivity a ponuky dobrovoľníckych príležitostí si záujemcovia vedia nájsť na webstránke www.dckk.sk. „Ponúkame prepájanie a budovanie povedomia o dobrovoľníckej aktivite, ktorá nie je v žiadnom prípade lacnou pracovnou silou, čo vždy komunikujeme, pretože je to veľmi podstatné,“ skonštatovala Sciranková.
Centrum pracuje na koordinácii a sprostredkovaní dobrovoľníkov, organizácii podujatí, prepájaní partnerov a tvorbe sietí, vzdelávaní a podpore organizácií či podpore individuálneho, ale aj firemného dobrovoľníctva.
V aktuálnych ponukách pre dobrovoľníkov, ktoré DCKK sprostredkúva, sú napríklad voľnočasové aktivity pre deti, doučovanie detí, výpomoc pri organizácii letných športových turnajov, výpomoc vo Hvezdárni a planetáriu Medzev, pri organizácii podujatia Múzejná obývačka v Košiciach či pri príprave Karpatskej vandrovky.
Do aktivít DCKK sa v súčasnosti najviac zapájajú žiaci a študenti, dobré skúsenosti má organizácia aj s aktívnymi seniormi. „V tomto čase máme koordinátorov aktivít v mestách Spišská Nová Ves, Trebišov a Michalovce, rokujeme s koordinátorkami z Kráľovského Chlmca a Rožňavy, keďže každý región má svoje požiadavky, obmedzenia a možnosti,“ priblížila Sciranková.
Záujemcovia môžu zájsť do sídla DCKK alebo ho kontaktovať mailom. Každý posledný pondelok v mesiaci od septembra do júna sa v centre koná „Čaj o piatej“. „Podujatie je určené pre záujemcov o dobrovoľnícke činnosti, možných koordinátorov, organizácie, ako i širokú verejnosť a má za úlohu priblížiť DCKK, jeho prácu a aktuálne aktivity,“ uviedla koordinátorka.
Oceniť a zviditeľniť ľudí a organizácie, ktoré svojou dobrovoľníckou činnosťou prispievajú k lepšiemu životu v regióne, má za cieľ krajské ocenenie Srdce pre každého. Nominácie na tohtoročnú cenu môže verejnosť zaslať cez formulár na webe DCKK. Odovzdávanie ocenení bude 24. septembra v Košiciach.