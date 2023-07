Košice 18. júla (TASR) - V Košickom kraji pribudnú zdieľané kajaky a kanoe. Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus (KRT) podpísala zmluvu o dielo s Ústavom technológií a inovácií. Hodnota zákazky predstavuje približne 211.000 eur s DPH. Vyplýva to z informácií zverejnených v Centrálnom registri zmlúv (CRZ).



Zákazka sa týka eko-turistického riešenia pre automatizovaný cezhraničný verejný systém zdieľania kanoe/kajakov na rieke Hornád. Zahŕňa mobilnú aplikáciu s licenciou, 22 kusov plavidiel s príslušenstvom a päť kontajnerov na ich umiestnenie, ktoré budú v katastroch obcí Kysak, Milhosť, Trstené pri Hornáde, Veľká Lodina a Ždaňa v okrese Košice-okolie.



"Naskenovaním QR kódu pomocou mobilného telefónu sa na kontajneri otvoria dvierka so zvoleným setom. Otvorením dvierok začína samotná plavba. Plavba končí v momente vrátenia setu a lode do voľného oddielu iného alebo toho istého zariadenia/kontajnera. Každá loď bude vybavená zariadením pre získanie polohy GPS a GPRS," uvádza sa v súťažných dokumentoch verejného obstarávania, ktoré predchádzalo podpisu zmluvy.



Cieľom aktivity je okrem iného prilákať návštevníkov do Košického kraja.



Ide o cezhraničný projekt cez program Interreg Slovenská republika - Maďarsko, financovaný z eurofondov. Dielo by malo byť odovzdané na prelome októbra a novembra.