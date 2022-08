V Košickom kraji prichytili aj opitého vodiča autobusu či rušňovodiča

Košice 22. augusta (TASR) – Dokopy 51 vodičov pod vplyvom alkoholu prichytila polícia v Košickom kraji počas uplynulého týždňa. Z nich 17 umiestnili do cely policajného zaistenia a obvinili z ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Medzi nimi boli aj vodič prímestskej autobusovej dopravy a rušňovodič osobného vlaku. TASR o tom informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.



Vodič autobusu vo štvrtok (18. 8.) okolo 20.30 h smeroval s autobusom z košickej autobusovej stanice do Rankoviec, keď ho v smere jazdy na ulicu Južné nábrežie zastavili policajti a podrobili dychovej skúške. V dychu mu namerali 2,9 promile alkoholu. V prepočte 2,15 promile alkoholu mal v dychu rušňovodič, ktorý v nedeľu (21. 8.) ráno s osobným vlakom smeroval zo železničnej stanice Poprad do Spišskej Novej Vsi. Obom mužom, ktorí boli pod vplyvom alkoholu prichytení pri výkone svojho povolania, hrozí dva až päť rokov za mrežami.



Policajti prichytili pod vplyvom alkoholu aj vodiča štvorkolky či motocyklistu. Ťažké zranenia po zrážke s autom utrpel opitý chodec. V sobotu (20. 8.) okolo 22.30 h bez reflexných prvkov a v tmavom oblečení kráčal po krajnici smerom od obce Gemerská Poloma do Betliara v okrese Rožňava. V dychu mal 2,15 promile alkoholu. Podľa Ivanovej sa chodec rozhodol zastaviť auto prichádzajúce v protismere. "Keď však zodvihol ruky, stratil rovnováhu, prešiel do jazdného pruhu vozidla a došlo k jeho zrážke s autom. Po náraze chodca vymrštilo cez prednú kapotu a spadol na cestu. Vodičkina dychová skúška bola negatívna," uviedla.



Polícia avizuje, že na cestách bude opäť zvýšený počet policajtov.