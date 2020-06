V Košickom kraji prichytili minulý týždeň 34 opitých vodičov

Košice 29. júna (TASR) – Spolu 34 vodičov pod vplyvom alkoholu zaevidovala polícia počas uplynulého týždňa na cestách Košického kraja, 12 z nich malo v dychu viac ako jedno promile. Ako TASR informovala košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová, polícia zaznamenala osem dopravných nehôd spôsobených pod vplyvom alkoholu, za ďalšou bola únava.



Policajti umiestnili do cely policajného zaistenia 27-ročného vodiča z Trebišovského okresu, 36-ročného Michalovčana či 50-ročného muža z obce Nacina Ves. Najmladší z nich v piatok (26. 6.) okolo 21.00 h spôsobil na ceste od obce Hrčeľ do Veliat dopravnú nehodu a z miesta odišiel. Ako Mésarová uviedla, šoféroval bez vedomia majiteľa auta a bez vodičského oprávnenia, v dychu mu namerali 1,5 promile alkoholu. Asi o hodinu na to policajti zastavili v katastri obce Klokočov Michalovčana, ktorý mal v dychu 1,98 promile a zároveň mal do mája 2024 zakázané šoférovať. Obom hrozia dva roky vo väzení. Trest odňatia slobody na jeden rok hrozí vodičovi, ktorý v sobotu (27. 6.) krátko po polnoci prešiel do protismeru v obci Nacina Ves v Michalovskom okrese a v dychu mal 1,87 promile alkoholu.



Alkohol asistoval aj pri nehode s účasťou cyklistu v okrese Košice-okolie, ten mal v dychu 1,9 promile alkoholu. „Šesťdesiatjedenročný Košičan viedol bicykel v katastri obce Haniska, na rovnom úseku cesty sa pravdepodobne nevenoval vedeniu vozidla a zišiel s bicyklom mimo vozovku. Tam na trávnatom povrchu dostal šmyk a s bicyklom spadol na krajnicu, pričom si narazil hlavu,“ spresnila Mésarová s tým, že zo zranení sa bude podľa predbežnej lekárskej správy liečiť 28 dní.



Ťažké zranenia utrpel vodič pri nehode, kde neasistoval alkohol, ale únava. V nedeľu (28. 6.) ráno v okrese Košice - okolie skončil s autom v priekope a niekoľkokrát sa prevrátil cez strechu. Predtým narazil do dopravnej značky, ktorú poškodil. Hospitalizovali ho v nemocnici.