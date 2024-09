V Košickom kraji prichytili ráno 13 vodičov pod vplyvom alkoholu

Košice 23. septembra (TASR) - Spolu 13 vodičov pod vplyvom alkoholu odhalili policajti počas pondelkovej rannej dopravnobezpečnostnej akcie. Vodičov kontrolovali pri vjazde do a výjazde z Rožňavy, Kráľovského Chlmca, Košickej Belej, ale aj v Kechneci a košickej mestskej časti Barca. TASR o tom informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.



Šiesti z 13 prichytených vodičov mali v dychu viac ako jedno promile alkoholu. Troch prichytili pri obci Kechnec, dvoch pri Košickej Belej a jedného v Rožňave. "Putovali do cely policajného zaistenia, kde si 'počkajú' na obvinenie z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, a o treste za jazdu pod vplyvom alkoholu bude rozhodovať sudca," spresnila Ivanová.



Pod jedno promile mal jeden vodič v Kráľovskom Chlmci, traja v Rožňave a traja pri Kechneci. Jedným z nich bol vodič nákladného auta s 0,58 promile alkoholu v dychu. Ani títo šoféri vo svojej jazde ďalej nepokračovali. "Jazda im bola zakázaná, vodičský preukaz zadržaný a o tom, kedy budú šoférovať najbližšie, rozhodne správny orgán," dodala.



Riaditeľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Štefan Mulik avizoval, že v takýchto policajných akciách budú pokračovať, a to v rôznych častiach Košického kraja. Pripomenul, že takéto policajné kontroly budú naďalej neohlásené a náhodné.