POVZBUDENÍ OD RÁNA: Košická polícia odhalila päť vodičov pod vplyvom
Autor TASR
Košice/Kechnec 16. marca (TASR) - Polícia kontrolovala v pondelok ráno u vodičov požitie alkoholu na území celého Košického kraja, osobitne však v priemyselnom parku Kechnec a košickej mestskej štvrti Podhradová. Akcia trvala od 5.00 do 8.00 h a z celkového počtu 1738 dychových skúšok bolo päť pozitívnych. Informovala o tom košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.
V jednom prípade bola dychová skúška pozitívna v hodnote viac ako jedno promile. „Vodiča s takýmto množstvom alkoholu v dychu odhalili policajti pár minút pred 6.00 h v priemyselnom parku Kechnec,“ uviedla hovorkyňa. Previnilého vodiča tak čakala policajná cela a nevyhne sa obvineniu z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
U štyroch vodičov mali dychové skúšky hodnotu v rozsahu od 0,40 po 0,85 promile. „Ani títo vodiči tak už v jazde ďalej nepokračovali, vodičský preukaz im policajti zadržali, ďalšiu jazdu zakázali a o tom, kedy si opäť budú môcť sadnúť za volant, rozhodne až príslušný správny orgán,“ dodala Ivanová.
V čase od 8.00 do 10.00 h sa policajti zamerali na dodržiavanie povinností vodičov. Podľa výsledkov kontroly 16 vodičov nerešpektovalo maximálnu povolenú rýchlosť, 13 nemali bezpečnostný pás a šesť vozidiel malo nevyhovujúci technický stav.
