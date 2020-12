V Košickom kraji riešila polícia dva prípady domáceho násilia

Košice 7. decembra (TASR) – Dva prípady domáceho násilia riešila v uplynulých dňoch polícia v Košickom kraji. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach Jana Mésarová. Tridsaťjedenročný muž sa vyhrážal zabitím svojim rodičom, 58-ročný muž zas svojej družke. Oboch polícia obvinila a hrozí im trojročné väzenie.



„Poverený príslušník Obvodného oddelenia PZ v Moldave nad Bodvou po vykonaní potrebných procesných úkonov z trestného činu nebezpečného vyhrážania obvinil 31-ročného muža z okresu Košice-okolie, ktorý sa v piatok (4. 12.) vo večerných hodinách podľa doterajšieho vyšetrovania v rodinnom dome v jednej z obcí v okrese Košice-okolie vyhrážal zabitím svojim rodičom,“ spresnila s tým, že v ruke držal veľký kuchynský nôž a so slovami, že ich zabije, od nich žiadal peniaze. Potom svoju matku udrel do ramena. Rodičia v obave o svoj život a zdravie pred synom utiekli z domu. Ten ich s nožom v ruke naháňal a vyhrážky opakoval. Privolaní policajti útočníka zadržali, stíhaný je väzobne.



V rovnakom čase boli policajti vyslaní do košickej mestskej časti Sídlisko Ťahanovce. V jednom z bytov 58-ročný Košičan fyzicky napadol svoju družku a počas útoku sa jej vyhrážal zabitím. Ženu udieral do hlavy, chytil za vlasy a udieral jej hlavu o podlahu. Z bytu sa jej podarilo utiecť, útok oznámila priamo na policajnom oddelení. Policajti muža zadržali a umiestnili do cely policajného zaistenia. Obvinili ho z prečinu nebezpečného vyhrážania. Podľa Mésarovej polícia udalosť realizovala v tzv. superrýchlom konaní a vyšetrovanie ukončila návrhom na podanie obžaloby.