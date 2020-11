V Košickom kraji sa bude testovať v 55 obciach,pre chybu aj Sečovciach

Košice 20. novembra (TASR) – Plošné testovanie na ochorenie COVID-19 sa počas nadchádzajúceho víkendu (21. - 22. 11.) uskutoční v Košickom kraji v dvoch mestách a 53 obciach. Vyplýva to zo zoznamu zverejneného na stránke somzodpovedny.sk. Testovanie je dobrovoľné a týka sa obcí a miest, kde sa počet pozitívne testovaných dostal nad jedno percento.



Z miest ide o Sečovce v okrese Trebišov a Spišské Vlachy v okrese Spišská Nová Ves. Sečoviec sa pritom testovanie v tomto kole nemalo týkať, keďže mesto bolo do zoznamu zaradené len podľa výsledku v jednom z celkovo šiestich odberných miest z testovania, ktoré sa konalo 30. októbra a 1. novembra. Pre TASR to v piatok potvrdil prednosta mestského úradu Ivan Kantor. Na danom jednom odbernom mieste testovali 772 ľudí, z čoho osem bolo pozitívnych, teda 1,04 percenta. Na ďalších piatich odberných miestach testovali podľa oficiálnych výsledkov spolu 3486 ľudí, z ktorých bolo 23 pozitívnych, čo znamená 0,66 percenta. "Chybne nám jedno odberové miesto odčlenili a zarátali ho ako výsledok mesta nad jedno percento. Celkovo mal počet pozitívnych v meste vyjsť 0,73 percenta, preto sme nemali mať ďalšie kolo. Ja som to ešte v pondelok (16. 11.) riešil s armádou, ale oni dostali rozkaz, takže sa testuje," povedal Kantor. Pre mesto to znamená podľa jeho slov zbytočne určité náklady navyše.



Namiesto šiestich odberných miest bude v Sečovciach tentoraz len jedno, na testovanie sa samospráva pripravila. "Spravili sme to v centre mesta v kultúrnom dome, nepredpokladáme, že budú veľké rady, keďže je to na dobrovoľnej báze. Ak by bolo ďalšie povinné kolo testovania, tak potom opäť zriadime tých šesť odberných okrskov," povedal prednosta.



Na ďalšie kolo testovania sa pripravuje aj obec Letanovce v okrese Spišská Nová Ves, kde rovnako ako predtým zriadili dve odberné miesta. Keďže už samospráva skúsenosti má, prípravy sú podľa starostu Slavomíra Zahornadského výrazne jednoduchšie. "Dopoludnia sme tiež roznášali oznam a usmernenie o testovaní – rozdelenie podľa ulíc. Keďže boli výsledky predchádzajúcich testovaní pre nás nie veľmi priaznivé, samospráva odporúča, aby sa obyvatelia išli dať pretestovať. Ako to ľudia zoberú, ťažko odhadnúť. Osobne sa obávam toho, či to už nebudú trochu ignorovať," uviedol pre TASR.



Dodal, že výsledky testovania sú podľa zverejnených údajov odlišné než tie, aké dostal od veliteľa odberného tímu. Podľa oficiálnych štatistík v Letanovciach najprv otestovali 1178 ľudí, z ktorých bolo pozitívnych 4,16 percenta, a v ďalšom kole 1356 ľudí s mierou pozitivity 1,11 percenta.



Testovanie v rámci Košického kraja bude najmä v okrese Košice-okolie, kde sa bude konať v 24 obciach. V okrese Trebišov bude v Sečovciach a 12 obciach, v okrese Spišská Nová Ves v meste Spišské Vlachy a šiestich obciach. Ďalšie testované obce sú v okresoch Rožňava (5), Michalovce (3), Gelnica (2) a Sobrance (1).