V Košickom kraji sa začala zimná údržba ciest

Košice 2. novembra (TASR) - Správa ciest Košického samosprávneho kraja (KSK) začala v piatok (1. 11.) zimnú údržbu, ktorá potrvá do 1. marca 2025. "O takmer 2000 kilometrov krajských ciest druhej a tretej triedy na Gemeri, Spiši, Above aj Zemplíne sa bude starať 141 mechanizmov," informoval Úrad KSK.



Na základe zmluvy so Slovenskou správou ciest a s Národnou diaľničnou spoločnosťou sa krajskí cestári starajú aj o 284 kilometrov rýchlostných ciest a ciest prvej triedy.



Cesty kraja bude až do jari podľa potreby brázdiť dokopy 64 kusov sypačov, potrebné budú aj ďalšie pomocné mechanizmy ako nakladače a traktory. "Počas celej zimy budú v prevádzke sklady posypového materiálu, ktoré sa budú priebežne dopĺňať. Už teraz má Správa ciest KSK uzatvorenú kúpnu zmluvu na 15.000 ton chemického posypového materiálu - soli," uviedol KSK.



Prioritou Správy ciest KSK budú činnosti zamerané na údržbu vozoviek pod vplyvom snehu, ľadu či vetra. Nepretržitú 24-hodinovú pohotovosť sedem dní v týždni budú cestári realizovať z dispečerských pracovísk v jednotlivých strediskách, ktoré sa nachádzajú v Moldave nad Bodvou, Michalovciach, Rožňave, Spišskej Novej Vsi a Trebišove. Na zabezpečenie včasného vyčistenia alebo posypu vozoviek pomáhajú dispečerom meteostanice, ktorých je celkovo 106.



Online zábery z niektorých horských priechodov či rizikových úsekov v kraji môžu vodiči sledovať na webe krajskej správy ciest. V prípade potreby sú východniarom k dispozícii aj kontakty na jednotlivé úseky Správy ciest KSK priamo v regiónoch.