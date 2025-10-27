< sekcia Regióny
V Košickom kraji schválili dofinancovanie projektu Promenáda na Šírave
KSK vyčlenilo ešte v roku 2022 na realizáciu projektu 1,5 milióna eur.
Autor TASR
Košice 27. októbra (TASR) - Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja (KSK) schválilo v pondelok realizáciu a spolufinancovanie projektu výstavby promenády na brehu Zemplínskej šíravy s vysúťaženou cenou 2,7 milióna eur. Zároveň schválilo podanie žiadosti o dotáciu na projekt Promenáda na Šírave z Fondu na podporu cestovného ruchu.
KSK vyčlenilo ešte v roku 2022 na realizáciu projektu 1,5 milióna eur. Nasledovali tri neúspešné verejné obstávania, buď z dôvodu, že sa prihlásil len jeden uchádzač, alebo bolo počas výberového konania k projektu vznesených mnoho dopytov. Napokon výsledná suma v tohtoročnom verejnom obstarávaní narástla až na 2,7 milióna eur. Podľa KSK zavážil vývoj cien stavebných materiálov, komplexnosť projektu, technická náročnosť či trasovanie promenády. Schválené dofinancovanie je celkovo v sume 1,65 milióna eur.
Poslanci ďalej odobrili prenájom tréningových priestorov pre mladé basketbalistky Young Angels Academy v budúcom roku v telocvični Strednej odbornej školy priemyselných technológií na Učňovskej 5 v Košiciach.
Zastupiteľstvo ďalej potvrdilo zriadenie príspevkovej organizácie Energetická a klimatická agentúra KSK a neziskovej organizácie Centrum mládeže Košického kraja. Súhlasilo tiež s poskytnutím finančnej výpomoci pre spoločnosť Autobusová doprava KSK, s.r.o. na nákup vodíkových autobusov.
