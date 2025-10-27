< sekcia Regióny
V Košickom kraji schválili prijatie troch úverov za 73,5 milióna eur
Jeden úver pre kraj do výšky limitu 29,9 milióna eur s čerpaním do konca roka 2027 je na financovanie investičných akcií schválených v rozpočte KSK.
Autor TASR
Košice 27. októbra (TASR) - Prijatie troch bankových úverov, z toho jedného preklenovacieho, celkovo do výšky limitu 73,5 milióna eur, schválilo v pondelok Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja (KSK). Podľa predsedu KSK Rastislava Trnku ide o zabezpečenie úverových rámcov na financovanie eurofondových projektov a investičných akcií kraja na dva roky dopredu aj vzhľadom na tzv. dlhovú brzdu.
„Jednoducho, potrebujeme na dva roky vedieť fungovať. My máme v rade partnerstva alebo na ministerstve regionálneho rozvoja žiadosti o nenávratný finančný príspevok za vyše 100 miliónov eur. Na všetky tieto žiadosti nám treba spolufinancovanie a prípadné neoprávnené výdavky, ale to zahŕňa aj napríklad dodatkovanie niektorých položiek, ktoré nevieme, kedy vlastne budú,“ povedal Trnka. Poukázal pritom na dlhý administratívny proces schvaľovania projektov a otáznu konečnú výšku ich nákladov.
Jeden úver pre kraj do výšky limitu 29,9 milióna eur s čerpaním do konca roka 2027 je na financovanie investičných akcií schválených v rozpočte KSK. Druhý úver je do výšky 24,9 milióna eur, ktorý bude čerpaný taktiež do konca roka 2027 a je na spolufinancovanie projektov financovaných z nenávratných zdrojov, neoprávnené výdavky a projekty financované z vlastných zdrojov. Oba úvery budú splatné do 15. septembra 2042. Tretí úver je do výšky 18,5 milióna eur čerpaný podľa potreby do roku 2029 na preklenutie obdobia medzi úhradou faktúry a prijatím nenávratného finančného príspevku na projekty z eurofondov. Úvery majú pomôcť naštartovať projekty na rozvoj Košického kraja.
„Jednoducho, potrebujeme na dva roky vedieť fungovať. My máme v rade partnerstva alebo na ministerstve regionálneho rozvoja žiadosti o nenávratný finančný príspevok za vyše 100 miliónov eur. Na všetky tieto žiadosti nám treba spolufinancovanie a prípadné neoprávnené výdavky, ale to zahŕňa aj napríklad dodatkovanie niektorých položiek, ktoré nevieme, kedy vlastne budú,“ povedal Trnka. Poukázal pritom na dlhý administratívny proces schvaľovania projektov a otáznu konečnú výšku ich nákladov.
Jeden úver pre kraj do výšky limitu 29,9 milióna eur s čerpaním do konca roka 2027 je na financovanie investičných akcií schválených v rozpočte KSK. Druhý úver je do výšky 24,9 milióna eur, ktorý bude čerpaný taktiež do konca roka 2027 a je na spolufinancovanie projektov financovaných z nenávratných zdrojov, neoprávnené výdavky a projekty financované z vlastných zdrojov. Oba úvery budú splatné do 15. septembra 2042. Tretí úver je do výšky 18,5 milióna eur čerpaný podľa potreby do roku 2029 na preklenutie obdobia medzi úhradou faktúry a prijatím nenávratného finančného príspevku na projekty z eurofondov. Úvery majú pomôcť naštartovať projekty na rozvoj Košického kraja.