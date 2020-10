V Košickom kraji sčítali už viac ako polovicu bytov a domov

Košice 22. októbra (TASR) - V Košickom kraji aktuálne sčítali takmer 58 percent bytov a domov. Sčítanie sa uskutočňuje v Košickom kraji v 461 obciach, z toho v 22 košických mestských častiach. TASR o tom zo Štatistického úradu (ŠÚ) SR informovala hovorkyňa pre sčítanie obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021 Jasmína Stauder.



Oproti minulým mesiacom došlo pri sčítaní k výraznému posunu. Najväčší, trojštvrtinový nárast podielu spracovaných bytov zaznamenali v okrese Košice III. V medziokresnom porovnaní majú práve v tomto okrese najväčšie percento spracovaných bytov, až 78 percent. Nasleduje okres Spišská Nová Ves so 40 percentami. Až 18 obcí Košického kraja zeditovalo byty na 100 percent. Ďalších 16 obcí spracovalo viac ako 90 percent bytov.



„V rámci miest nad 10.000 obyvateľov sa najlepšie darilo Moldave nad Bodvou, kde postúpili v sčítaní z 34 percent na 75 percent. Ďalšia v poradí je Spišská Nová Ves s podielom 72 percent spracovaných bytov. V rámci mesta Košice spracovanie bytov prekročilo 60 percent. Všetky byty už spracovala mestská časť Kavečany,“ uviedla Stauder. V častiach Luník IX podiel rozpracovaných bytov vzrástol na 99 percent a na Sídlisku Ťahanovce na 97 percent. Tieto byty čaká ešte po ukončení editácie proces schvaľovania.



„Už len 16 obcí v kraji z nejakého dôvodu nezačalo sčítavať. Potešujúce je, že v sčítavaní výrazne pokročili aj väčšie mestá s veľkým počtom domov a bytov, ako sú Spišská Nová Ves či Michalovce, ale tiež košické mestské časti Dargovských hrdinov, Sídlisko KVP, Sever, Šaca a ďalšie. Je to pozitívny vývoj hlavne z hľadiska ďalšieho postupu prác, keď k súčasným úlohám v etape sčítavania domov a bytov pribúdajú obciam aktivity pri príprave sčítania obyvateľov,“ konštatovala riaditeľka pracoviska ŠÚ SR v Košiciach Anna Janusová.



Výsledkom budú údaje napríklad o vekovej štruktúre domov a bytov, rozlohe obytnej plochy, formách vlastníctva, počte obytných miestností v bytových jednotkách, spôsobe vykurovania, napojenia na verejné siete či o vybavenosti kúpeľňou a záchodom.



V októbri sa začala realizovať príprava sčítania obyvateľov v spolupráci so samosprávami. Úvodnou aktivitou bolo školenie obcí. „Vzhľadom na pandemickú situáciu sme opäť využili dištančnú formu školenia, ktorá zahŕňa videoprezentácie. V tomto mesiaci sa zároveň začína aj informačná kampaň pre obyvateľov k samotnému sčítaniu, ktoré sa uskutoční od 15. februára do 31. marca 2021,“ doplnila Stauder.