V Košickom kraji si vysvedčenia si prevezme viac ako 22.000 žiakov

Košice 28. júna (TASR) - Koncoročné vysvedčenia si v piatok prevezme viac ako 22.077 žiakov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja (KSK). Medzi nimi je aj 5791 absolventov, ktorí študovali na jednej zo 64 škôl KSK. TASR o tom informovala jeho hovorkyňa Katarína Strojná.



Brány strednej školy opúšťajú aj prví absolventi nových odborov, a to inteligentné technológie, programovanie digitálnych technológií a správca inteligentných a digitálnych systémov, ktorí študovali na Strednej odbornej škole (SOŠ) informačných technológií na Ostrovského ulici v Košiciach.



"Tieto nové študijné odbory sme zaviedli na základe požiadaviek zamestnávateľov v oblasti IT, ktorí sú zameraní na vývoj softvérových riešení. Ich absolventom sa tak otvárajú široké možnosti uplatnenia či ďalšieho štúdia. Okrem toho si vysvedčenie prvýkrát prevezmú aj študenti medzinárodného programu IB Diploma Programme, ktorý sme v tomto školskom roku otvorili na Gymnáziu Šrobárova v Košiciach ako v jedinej strednej škole na východnom Slovensku," povedal predseda KSK Rastislav Trnka.



KSK pripomína, že žiaci krajských stredných škôl dosiahli aj v tomto školskom roku množstvo úspechov na stredoškolských olympiádach či medzinárodných súťažiach. Podporoval tiež talentovanú mládež, prehĺbil spoluprácu so školskými parlamentmi, a to aj prostredníctvom spolupráce so Študentským parlamentom Košického kraja, a modernizoval aj priestory škôl či ich materiálno-technické vybavenie.



V budúcom školskom roku chystá kraj ďalšie novinky. "Na Gymnáziu Šrobárova v Košiciach bude otvorený stredný stupeň medzinárodného vzdelávacieho programu IB - Middle Year Programme, ktorý pripravuje žiakov na medzinárodne uznávanú maturitnú skúšku v pokračujúcom IB Diploma Programme. Okrem toho bude prvýkrát spustený študijný odbor učiteľstvo v materských školách a vychovávateľstvo, a to na Obchodnej akadémii v Rožňave," spresnila Strojná s tým, že na SOŠ Jána Bocatia v Košiciach sa zase po dlhých rokoch vráti odbor hotelová akadémia.