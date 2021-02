V Košickom kraji platí I. situačný stupeň na cestách štyroch okresov

Košice 12. januára (TASR) – V súvislosti s nepriaznivým počasím platí v Košickom kraji naďalej prvý situačný stupeň na cestách v okresoch Košice-okolie, Spišská Nová Ves, Trebišov a Michalovce. "Správa ciest Košického samosprávneho kraja (KSK) má v teréne všetky svoje mechanizmy prakticky od nedeľnej (7. 2.) noci," informovala v piatok dopoludnia hovorkyňa predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) Anna Terezková.



Aktuálne je podľa nej neprejazdná cesta medzi Budimírom a Družstevnou pri Hornáde, kde sa vytvorili snehové záveje. Správa ciest KSK ich bude odstraňovať pomocou snehovej frézy. Rovnako snehové záveje zablokovali cestu v úseku Ploské-Ortáše - Vtáčkovce a Slanec - Slančík. Pre popadané stromy vodiči neprejdú ani úsekom Kašov - Cejkov v okrese Trebišov.



Naďalej platí obmedzenie pre vozidlá do 3,5 tony na trase Dobšiná - Dobšinská ľadová jaskyňa, Úhornianske sedlo - Krásnohorské Podhradie a Dobšiná - Ostrá skala.



"Silný nárazový vietor spôsoboval v noci problémy na trase Spišské Tomášovce - Hrabušice, úsek je v tejto chvíli už sprejazdnený. Väčšina vozoviek v okrese Spišská Nová Ves je aj dnes zľadovatená, preto je potrebné udržiavať medzi vozidlami väčšie rozstupy. Zlepšenie situácie na cestách nastalo v okrese Michalovce, kde sú už dnes všetky cesty prejazdné, no zasnežené a miestami zľadovatené," konštatovala hovorkyňa. Na otvorených úsekoch ciest medzi obcami Pozdišovce, Trhovište, Horovce fúka silný nárazový vietor, ktorý spôsobuje snehové jazyky.



Za uplynulých 24 hodín krajskí cestári spotrebovali viac ako 1100 ton posypového materiálu a v celom kraji prepluhovali spolu takmer 12.000 kilometrov ciest.



Polícia upozorňuje, že pri jazde autom nestačí mať rozsvietené iba denné svietenie, potrebné je mať zapnuté aj stretávacie svetlá. Autá s nedostatočným svietením nie je dobre vidieť. "V prípade, že si to situácia na ceste vyžaduje alebo sú zhoršené podmienky viditeľnosti, zapnite si na svojich vozidlách aj hmlové svetlá," pripomína košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.