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V Košickom kraji stúpla chorobnosť na respiračné ochorenia
Najviac zasiahnutou vekovou skupinou boli deti do piatich rokov.
Autor TASR
Košice 9. novembra (TASR) - Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) v Košickom kraji v uplynulom kalendárnom týždni vzrástla o 17,6 percenta. Výraznejší nárast zaznamenali hygienici pri chrípke podobných ochoreniach (CHPO), kde sa chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom zvýšila o 232 percent. Vyplýva to z informácií, ktoré zverejnil Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach.
Pre zvýšenú chorobnosť prerušili výchovno-vzdelávací proces v štyroch školských kolektívoch. Išlo o materské školy v okresoch Košice I, Košice-okolie a Sobrance a jednu základnú školu v okrese Sobrance.
Lekári zaznamenali celkovo 7415 prípadov ochorení, z toho bolo 595 CHPO. Najviac zasiahnutou vekovou skupinou boli deti do piatich rokov. Najvyššia chorobnosť na ARO bola zaznamenaná v okrese Košice I, najnižšia v okrese Gelnica. Komplikovaný priebeh ochorenia zaznamenali lekári u 265 pacientov.
Pre zvýšenú chorobnosť prerušili výchovno-vzdelávací proces v štyroch školských kolektívoch. Išlo o materské školy v okresoch Košice I, Košice-okolie a Sobrance a jednu základnú školu v okrese Sobrance.
Lekári zaznamenali celkovo 7415 prípadov ochorení, z toho bolo 595 CHPO. Najviac zasiahnutou vekovou skupinou boli deti do piatich rokov. Najvyššia chorobnosť na ARO bola zaznamenaná v okrese Košice I, najnižšia v okrese Gelnica. Komplikovaný priebeh ochorenia zaznamenali lekári u 265 pacientov.