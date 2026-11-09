Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 9. november 2026Meniny má Teodor
< sekcia Regióny

V Košickom kraji stúpla chorobnosť na respiračné ochorenia

.
llustračné foto. Foto: TASR - Dano Veselský

Najviac zasiahnutou vekovou skupinou boli deti do piatich rokov.

Autor TASR
Košice 9. novembra (TASR) - Chorobnosť na akútne respiračné ochorenia (ARO) v Košickom kraji v uplynulom kalendárnom týždni vzrástla o 17,6 percenta. Výraznejší nárast zaznamenali hygienici pri chrípke podobných ochoreniach (CHPO), kde sa chorobnosť v porovnaní s predchádzajúcim týždňom zvýšila o 232 percent. Vyplýva to z informácií, ktoré zverejnil Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach.

Pre zvýšenú chorobnosť prerušili výchovno-vzdelávací proces v štyroch školských kolektívoch. Išlo o materské školy v okresoch Košice I, Košice-okolie a Sobrance a jednu základnú školu v okrese Sobrance.

Lekári zaznamenali celkovo 7415 prípadov ochorení, z toho bolo 595 CHPO. Najviac zasiahnutou vekovou skupinou boli deti do piatich rokov. Najvyššia chorobnosť na ARO bola zaznamenaná v okrese Košice I, najnižšia v okrese Gelnica. Komplikovaný priebeh ochorenia zaznamenali lekári u 265 pacientov.
.

Neprehliadnite

Premiér vráti v pondelok prezidentovi poverenie na riadenie MŽP

Strelec z Krakova podľahol zraneniam

Vo veku 86 rokov zomrel známy spisovateľ a scenárista Peter Jaroš

Bratislavské standing ovation pre Mariku Gombitovú