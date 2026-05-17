V Košickom kraji ústne maturity absolvuje viac ako 4700 žiakov
Všetkých maturantov čaká ústna maturita zo slovenského jazyka a literatúry, z cudzích jazykov dominuje angličtina a nemčina.
Autor TASR
Košice 17. mája (TASR) - Na stredných školách, ktorých zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj (KSK), sa v pondelok (18. 5.) začína ústna forma maturitných skúšok. Za zelený stôl si sadne 4722 študentov, ktorí pred maturitnou komisiou preukážu svoje vedomosti a zručnosti. Práve úspešné zvládnutie maturít je podľa hovorkyne predsedu KSK Kataríny Strojnej pre študentov vstupenkou do praxe, na ktorú ich školy pripravujú, a to aj vďaka spolupráci so zamestnávateľmi. Krajské školy spolupracujú s 210 firmami, ktoré sú zapojené do systému duálneho vzdelávania.
„Počet žiakov, ktorí už počas školy spolupracujú so zamestnávateľmi, vzrástol za posledných sedem rokov až deväťnásobne. Polovica absolventov pokračuje v štúdiu ďalej, vďaka čomu sa zvyšuje ich kvalifikácia. Nezamestnanosť našich absolventov je pod hranicou ôsmich percent, čo je skvelým signálom, že náš vzdelávací systém, spolupráca so zamestnávateľmi a schopnosť reagovať na potreby trhu práce sú efektívne. Verím, že aj to, čo sa naučili na našich stredných školách, im otvorí dvere k atraktívnym pracovným miestam,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.
K vyššej konkurencieschopnosti žiakov prispieva podľa Strojnej aj program Inovačného centra Košického kraja Inovuj a podnikaj, ktorý zvyšuje ich podnikateľské zručnosti. Zapojených je do neho 55 škôl už aj z Prešovského kraja a takmer 1200 študentov. Mladí ľudia sa učia rozbehnúť svoj biznis už ako stredoškoláci a do praxe odchádzajú so zručnosťami, ktoré sú o polovicu vyššie než v minulosti.
Všetkých maturantov čaká ústna maturita zo slovenského jazyka a literatúry, z cudzích jazykov dominuje angličtina a nemčina. Najčastejším voliteľným alebo dobrovoľným predmetom je matematika. Novinkou je zavedenie elektronickej externej maturity, ktorú si školy mohli v tomto roku vyskúšať.
Študenti v kraji maturujú aj zo špecializovaných odborov ako dejiny umenia, filozofia, bezpečnostné systémy v doprave a priemysle či informačné a sieťové technológie. Na školách s vyučovacím jazykom maďarským budú žiaci maturovať z maďarského jazyka a literatúry.
Súčasťou skúšok na stredných odborných školách bude aj praktická časť, kde študenti preukážu svoje zručnosti pri riešení konkrétnych úloh z praxe. Ústne maturitné skúšky potrvajú do 5. júna.
