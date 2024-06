V Košickom kraji vyhralo PS, vyše polovicu hlasov získalo v Košiciach

Košice 10. júna (TASR) - Najväčšiu podporu v sobotňajších (8. 6.) voľbách do Európskeho parlamentu získalo v Košickom kraji Progresívne Slovensko (PS) so ziskom 25,46 percenta, čo predstavuje 43.539 hlasov. Viac ako polovicu z toho získalo v samotných Košiciach. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov volieb zverejnených Štatistickým úradom SR.



Druhý najväčší podiel platných hlasov získal v kraji Smer-SD (23,99 percenta), nasleduje Republika (12,06 percenta), Hlas-SD (7,67 percenta), KDH (7,19 percenta), Aliancia (5,48 percenta), Demokrati (4,93 percenta), SaS (4,88 percenta), koalícia Slovensko, Za ľudí (3,12 percenta) a SNS (1,65 percenta). Ďalšie politické subjekty získali pod jedno percento hlasov. Volebná účasť v kraji dosiahla 28,33 percenta, čo je najmenej spomedzi všetkých krajov.



PS vyhralo vo všetkých štyroch okresoch Košíc, ako aj v okrese Košice-okolie (24,99 percenta). V ostatných okresoch kraja dominoval Smer-SD. Najviac získal v Sobraneckom okrese (40,40 percenta) a podiel hlasov nad 30 percent získal aj v Michalovskom a Gelnickom okrese. Najtesnejší rozdiel bol v okrese Rožňava, kde PS získalo menej o tri hlasy. Čo sa týka samotných okresných miest, vo väčšine mal najviac hlasov Smer-SD. PS ho predbehlo v Rožňave a Spišskej Novej Vsi.



V krajskom meste po víťaznom PS s 22.663 hlasmi, čo je 36,52 percenta hlasov, nasledoval Smer-SD (19,60 percenta), Republika (10,08 percenta), KDH (7,33 percenta), SaS (6,66 percenta), Demokrati (6,18 percenta), Hlas-SD (5,98 percenta), koalícia Slovensko, Za ľudí (2,09 percenta), SNS (1,26 percenta) a Aliancia (1,24 percenta).



PS dominovalo vo všetkých košických mestských častiach (MČ) okrem Luníka IX. Viac ako 40-percentný podiel hlasov získalo v MČ Sever, Staré Mesto a Vyšné Opátske. Smer-SD získal spomedzi MČ najväčší podiel hlasov v Šaci (25,66 percenta). V MČ Kavečany, Ťahanovce, Lorinčík a Poľov skončilo po PS na druhom mieste KDH.



Na Luníku IX vyhrala koalícia Slovensko, Za ľudí so ziskom 68,62 percenta, čo predstavuje 35 hlasov. Nasledovali Smer-SD, Hlas a Volt SK, ktoré získali po tri hlasy. V tejto MČ je zapísaných 4919 oprávnených voličov, svoj hlas tu odovzdalo 54 ľudí. Volebná účasť tak dosiahla 1,09 percenta hlasov.



Celkovo dosiahla volebná účasť priamo v Košiciach 34,04 percenta.