V Košickom kraji začne školský rok pre viac ako 23.000 stredoškolákov

Košice 4. septembra (TASR) - Školský rok sa v pondelok 5. septembra začne aj pre viac ako 23.000 študentov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja (KSK). Do prvých ročníkov v 63 školách pritom nastúpi takmer 5500 prvákov. Vyšší územný celok deklaroval, že všetky školské zariadenia sú na nový školský rok pripravené a vyučovanie sa začne bez zásadných protipandemických opatrení.



Pred začiatkom roka teda nebude testovanie na ochorenie COVID-19, v škole nebudú povinné ani rúška či respirátory. V novom školskom roku však budú žiaci naďalej predkladať vyhlásenia o bezpríznakovosti. Ak sa v niektorej z tried vyskytne podozrenie na ochorenie COVID-19, riaditeľ školy môže so súhlasom zriaďovateľa mimoriadne prerušiť vyučovanie v jednej alebo viacerých triedach na viac ako päť dní. "V takom prípade je škola povinná zabezpečiť pre žiakov dištančné vzdelávanie," uvádza KSK.



Na Slovensku je z dôvodu pandémie stále vyhlásená mimoriadna situácia. Počas jej trvania zostáva zachované aj predĺženie lehoty na ospravedlnenie neprítomnosti žiaka na vyučovaní. Pre neúčasť nebude žiak automaticky potrebovať potvrdenie od lekára. Rodič ho môže ospravedlniť až na päť po sebe nasledujúcich vyučovacích dní.



Kraj sa na otvorenie nového školského roka pripravoval počas celého leta. Do rekonštrukcie škôl cez prázdniny investoval 7,6 milióna eur, pracovný ruch bolo počuť na každej tretej krajskej škole. Na jeseň bude KSK pokračovať modernizáciou 12 stredných škôl za takmer 3,7 milióna eur, vďaka čomu sa podľa kraja skvalitní praktické vyučovanie.