V Košickom kraji zaznamenali 15 priestupkov na železniciach

Košice 28. júna (TASR) - Do policajnej akcie s názvom Aktívny štít, ktorú organizovala Európska asociácia železničných polícií, sa zapojili aj policajti v Košickom kraji. Akcia sa uskutočnila od štvrtka (27. 6.) do piatka v priestoroch železničných staníc, na nástupištiach a vo vlakoch, s cieľom zlepšiť bezpečnosť železničnej dopravy.



Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Mésarová, za 24 hodín policajti skontrolovali 71 osôb, 34 vlakov osobnej prepravy a päť vlakov nákladnej prepravy. Vykonali 32 kontrol na železničných staniciach a počas akcie odhalili 15 priestupkov.



"Porušenie zákona o dráhach bolo zistené v troch prípadoch. Zákon porušilo osem osôb, ktoré sa dopustili protiprávneho konania tým, že prechádzali cez koľaje na miestach, kde je to zakázané. V jednom prípade bolo zistené požitie alkoholu do jedného promile u zamestnanca železníc a vecou sa bude zaoberať správny orgán," uviedla hovorkyňa.



Príslušníci Policajného zboru služby železničnej polície a poriadkovej polície s pridelenými služobnými psami sa zamerali na vyhľadávanie výbušnín v okolí železničných dráh, na pátranie po osobách a veciach, zisťovanie protiprávneho konania cestujúcich, zamestnancov železničných spoločností a iných osôb vo vlakoch osobnej prepravy, v priestoroch železničných staníc a ich blízkom okolí. Súčasťou policajnej akcie boli aj kontroly zamerané na predchádzanie krádežiam majetku cestujúcich a na odhaľovanie nelegálnej migrácie.