< sekcia Regióny
V košickom magistráte vznikla nová športovo-rekreačná miestnosť
Myšlienka vznikla po záujme seniorov, ktorí si v Košiciach vytvorili aj vlastnú mestskú bedmintonovú ligu.
Autor TASR
Košice 14. septembra (TASR) - V doteraz nevyužívaných priestoroch pod zasadačkou košického magistrátu na Triede SNP vznikla nová športovo-rekreačná miestnosť. Vybavená je štyrmi stolnotenisovými stolmi, biliardovým stolom a šípkami. Jej súčasťou je aj smart skrinka, v ktorej sa nachádzajú športové pomôcky. Zóna má slúžiť seniorom združeným v rade seniorov, ako aj zamestnancom magistrátu. Informuje o tom mesto Košice na svojej webovej stránke.
Myšlienka vznikla po záujme seniorov, ktorí si v Košiciach vytvorili aj vlastnú mestskú bedmintonovú ligu. Súčasťou rozširovania možností pre nich v budove magistrátu je aj obnovenie ich vstupu do novootvorenej jedálne. Tá im bude k dispozícii od 1. októbra v čase od 12.30 do 14.00 h.
„Keďže sme vytvorili priestor na športové vyžitie seniorov na našom úrade, bolo prirodzené ponúknuť ho aj zamestnancom magistrátu. Môžu ho využívať popoludní po pracovnej doby, počas víkendov, prípadne na rôzne teambuildingy,“ povedal vedúci oddelenia športu a mládeže Mário Švec. Mesto v tejto súvislosti pripomína, že sa dlhodobo snaží priblížiť k moderným zamestnávateľom, pričom podobné zóny sú v zahraničí samozrejmosťou.
Zároveň dodáva, že sa bude postupne snažiť zrevitalizovať a sprístupniť pre verejnosť aj ďalšie doteraz nevyužívané priestory magistrátu.
Myšlienka vznikla po záujme seniorov, ktorí si v Košiciach vytvorili aj vlastnú mestskú bedmintonovú ligu. Súčasťou rozširovania možností pre nich v budove magistrátu je aj obnovenie ich vstupu do novootvorenej jedálne. Tá im bude k dispozícii od 1. októbra v čase od 12.30 do 14.00 h.
„Keďže sme vytvorili priestor na športové vyžitie seniorov na našom úrade, bolo prirodzené ponúknuť ho aj zamestnancom magistrátu. Môžu ho využívať popoludní po pracovnej doby, počas víkendov, prípadne na rôzne teambuildingy,“ povedal vedúci oddelenia športu a mládeže Mário Švec. Mesto v tejto súvislosti pripomína, že sa dlhodobo snaží priblížiť k moderným zamestnávateľom, pričom podobné zóny sú v zahraničí samozrejmosťou.
Zároveň dodáva, že sa bude postupne snažiť zrevitalizovať a sprístupniť pre verejnosť aj ďalšie doteraz nevyužívané priestory magistrátu.