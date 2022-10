V košickom okrsku evidujú potrebu pomôcť najmä starším voličom

Košice 29. októbra (TASR) - V jednom z košických volebných okrskov evidujú potrebu vysvetliť, ako voliť v spojených voľbách najmä u starších voličov. Pre TASR to povedal Miroslav Perháč, predseda jednej z okrskových volebných komisií v priestoroch základnej školy na Trebišovskej ulici v mestskej časti Západ.



"Voľby sú u nás veľmi pokojné, miestami až veľmi nudné, ale asi to je doména nášho okrsku," uviedol s tým, že do vedľajších volebných miestností chodilo viac ľudí. "Vraj to tak bolo aj po minulé roky, takže to nie je prekvapenie," dodal.



Obyvatelia Košíc si tak ako v Bratislave volia okrem predsedu vyššieho územného celku, krajských poslancov, primátora a mestských poslancov aj starostu mestskej časti a miestnych poslancov. "Treba to vysvetľovať a pomôcť najmä starším voličom, ale inak myslím, že je to pochopiteľné, ak to dostatočne vysvetlíme. Nie každý sa pýtal. Niektorí už mali dobrý prehľad a prišli pripravení," povedal v súvislosti s tým, ako voliť. Zaznamenali však aj prípad, kedy volič zalepil hlasovacie lístky do obálok a vhodil medzi odpad. "Nevieme, či išlo o manifest, alebo sa pomýlil," doplnil Perháč.



Medzi voličmi bol aj Jozef, ktorý onedlho oslávi 96. narodeniny. "Vždy som považoval za potrebné interesovať sa o veci verejné. Toľko všelijakých žiadostí o zvolenie, bolo veľmi náročné zorientovať sa v množstve kandidátov," skonštatoval. Samotné farebné odlíšenie volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do vyšších územných celkov považuje za veľké uľahčenie. Napriek tomu však predpokladá, že bude množstvo neplatných hlasov.



V sobotu si voliči prvýkrát v jeden deň vyberajú svojich zástupcov do orgánov miest, obcí i samosprávnych krajov. Hlasovať sa môže len v mieste svojho trvalého bydliska. Volebné miestnosti sú otvorené do 20.00 h.