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V košickom rušňovom depe došlo v sobotu k vykoľajeniu vozňov
Podľa ZSSK išlo o interný posun vozidiel v areáli depa.
Autor TASR
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Košice 26. júla (TASR) - V rušňovom depe Košice došlo v sobotu (25. 7.) popoludní počas posunu súpravy k vykoľajeniu dvoch vložených vozňov. Pre TASR to potvrdili zo Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK). Udalosť podľa vlakového dopravcu nemala vplyv na osobnú železničnú dopravu ani na cestujúcich.
Podľa ZSSK išlo o interný posun vozidiel v areáli depa. „Predbežné zistenia smerujú k prevereniu správnosti postavenia posunovej cesty a kontroly výhybky pred posunom. Definitívnu príčinu určí až vyhodnotenie udalosti,“ uviedol pre TASR dopravca s tým, že rozsah prípadných škôd sa aktuálne zisťuje.
Podľa ZSSK išlo o interný posun vozidiel v areáli depa. „Predbežné zistenia smerujú k prevereniu správnosti postavenia posunovej cesty a kontroly výhybky pred posunom. Definitívnu príčinu určí až vyhodnotenie udalosti,“ uviedol pre TASR dopravca s tým, že rozsah prípadných škôd sa aktuálne zisťuje.