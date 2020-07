V košickom verejnom priestore pribudli desiatky stolov a stoličiek

Košice 27. júla (TASR) – Spolu 30 sivých stolov a 90 stoličiek pribudlo v uplynulých týždňoch v košickom verejnom priestore. Ako pre TASR povedal autor projektu Sadni si Košice! Rado Šalitroš, doterajšie výsledky prevýšili jeho očakávania. Okrem oddychu a socializácie prostredníctvom neho vznikajú aj ďalšie projekty.



Exteriérové mobilné sedenie umiestnili v átriu Východoslovenskej galérie, v areáli Katovej Bašty, na dvore Verejnej knižnice Jána Bocatia či v priestoroch Kasární/Kulturparku. „Bolo ťažké sa na týchto miestach stretávať, keďže tam bolo málo mobiliáru. Teraz, keď ľudia prídu na nejaké podujatie alebo výstavu, môžu pri týchto stoloch nielen oddychovať, ale sa tiež socializovať a diskutovať. Vedia si ich aj posúvať do tieňa či na slnko,“ povedal.



Takýmto sedením sa inšpiroval v Prahe a v Bratislave. „Najprv som si myslel, že tie stoly a stoličky vyložil nejaký podnik. Ale bolo ich veľa a rovnakých, tak som sa o to začal zaujímať. Potom mi napadlo, že takéto niečo by bolo dobré dostať aj do Košíc, keďže je tu veľa nevyužívaného verejného priestoru,“ uviedol Šalitroš. Projekt zastrešuje Nezisková organizácia Creative Industry Košice (CIKE) s podporou jednej z nadácií.



Podľa jeho slov vďaka tomuto mobilnému sedeniu vznikli aj ďalšie projekty. Jedným z nich je KnihoPark v Kulturparku. Ako pre TASR povedala riaditeľka Knižnice pre mládež mesta Košice Kamila Prextová, ide o kútik s ponukou voľného čítania, ktorým chcú podporiť projekt mobilného sedenia v meste. K dispozícii sú knihy aj časopisy pre deti i dospelých. Ako povedala, využívajú to noví aj stáli čitatelia knižnice.



Mobilné sedenie v rámci projektu Sadni si Košice! má byť pre verejnosť v Košiciach k dispozícii podľa počasia, resp. približne do októbra. Naspäť sa má vrátiť na jar budúceho roka. „Chceme, aby na budúci rok pribudli aj lehátka,“ dodal Šalitroš.