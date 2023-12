V košickom VÚSCH spustili interaktívny TV systém na izbách pacientov

Košice 2. decembra (TASR) - Na všetkých pacientskych izbách Východoslovenského ústavu srdcových chorôb (VÚSCH) v Košiciach spustili do prevádzky interaktívny multimediálny TV systém. Ten okrem sledovania televízie, rozhlasu či archívu umožní pacientom prostredníctvom edukačných videí porozumieť samotnému zákroku, ktorý ich čaká. Získajú tak odpovede na najčastejšie otázky súvisiace s výkonom. Uviedol to generálny riaditeľ ústavu Štefan Lukačín, ktorý systém spustil v nemocnici v sobotu za účasti ministerky zdravotníctva SR Zuzany Dolinkovej (Hlas-SD).



"Je to jedna zo súčastí širšieho úsilia pri nasadení vyspelých technológií na naše pracoviská, medzi ktoré patria vyvolávací systém, call centrum, upozornenie pacienta prostredníctvom SMS či elektronické objednávanie pacientov na vyšetrenia špecialistom v regióne," dopĺňa Lukačín.



Dolinková ocenila, že ide o "propacientsky" a moderný prístup. "Pacient vo videu uvidí samotný priebeh zákroku v animačnej podobe, vysvetlené je to veľmi ľudsky," zhodnotila a skonštatovala, že by sa mohli takýmto systémom inšpirovať aj v iných zdravotníckych zariadeniach.



Spolupráca pri implementácii riešenia Hospitality TV do prostredia vysokošpecializovaného pracoviska priniesla podľa riaditeľa ANTIK Telecom Attilu Pósu množstvo podnetov. Interaktívny TV produkt pre tzv. hospitality prostredie nasadzuje spoločnosť už viac ako 10 rokov na trhoch do hotelov po celom svete od Strednej Ameriky, Európu, Blízky východ až po juhovýchodnú Áziu.



V rámci spustenia nového prvku boli vybavené všetky pacientske izby novými TV obrazovkami a set-top boxami a VÚSCH na riadenie interaktívnych funkcií využíva diaľkový prístup bez nutnosti navštíviť izbu.



VÚSCH je jedným z troch ústavov na Slovensku zameraných na liečbu kardiovaskulárnych ochorení. Všetky pracoviská kardioústavu sú súčasne klinikami Lekárskej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, na ktorých prebieha pregraduálna a postgraduálna výučba.