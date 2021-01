V košickom zariadení pre seniorov je 101 pozitívnych, šiesti zomreli

Košice 22. januára (TASR) - V zariadení sociálnych služieb Arcus v Košiciach vzniklo nové ohnisko nákazy novým koronavírusom. Pozitívny test na nový koronavírus malo k piatku celkom 71 klientov a 30 zamestnancov. Na COVID-19 za uplynulých päť dní zomrelo šesť klientov, informoval Úrad Košického samosprávneho kraja (KSK).



Situácia v tomto zariadení na Skladnej ulici je veľmi vážna a KSK v ňom spúšťa krízové riadenie. Pre nákazu má výpadok viac než tretina personálu.



Vo štvrtok (21.1.) malo v Arcuse dôjsť k očkovaniu klientov proti COVID-19, napokon ho museli presunúť, keďže väčšina klientov bola pozitívne testovaná. Priebeh ochorenia klientov je rôzny – zatiaľ čo približne tretina nemá žiadne príznaky, asi u pätiny nakazených je priebeh ťažší.



"Ide o špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov, v ktorom žijú prevažne starší klienti, mnohí s rôznymi pridruženými diagnózami. Napriek prísnym opatreniam v zariadení, žiaľ, do dnešného rána zomrelo šesť klientov, ktorí boli pozitívne testovaní na COVID-19. Je nám to veľmi ľúto, rodinám vyjadrujem úprimnú sústrasť. Pri zariadeniach, kde sa vyskytla vysoká miera nákazy, sme obzvlášť obozretní, preto budeme musieť preveriť dodržiavanie predpísaných opatrení," povedal predseda KSK Rastislav Trnka.



Kraj v spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR a intervenčným tímom hľadá riešenie, ako výpadok zamestnancov doplniť a udržať chod zariadenia. V novom sedemdňovom turnuse, ktorý nastúpi v pondelok 25. januára, očakávajú posilu z humanitárnej organizácie ADRA.



Aktuálne je samostatne izolované každé zo šiestich poschodí zariadenia. O klientov na každom z poschodí sa stará samostatný tím, zložený zo štyroch až piatich zamestnancov, ktorí zostávajú pracovať v zariadení nepretržite celý týždeň. Klienti sú izolovaní na izbách, kam dostávajú aj stravu.



KSK má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti celkovo 13 zariadení sociálnych služieb. "Vo viacerých našich zariadeniach sa už vyskytla nákaza, preto vieme porovnať riadenie v takýchto prípadoch. Situácia v Arcuse je mimoriadne vážna a je možné, že došlo k zlyhaniu vedenia daného zariadenia. Bilancia šesť mŕtvych za päť dní je smutným rekordom tejto pandémie v našom kraji. Všetky kroky ako aj dodržiavanie opatrení preveríme a nateraz posielame do zariadenia Arcus krízový manažment," uviedol Trnka.



V 13 krajských zariadeniach sociálnych služieb sa približne 1200 zamestnancov stará o zhruba 1800 klientov. K piatku eviduje KSK spolu 68 zamestnancov a 99 klientov s pozitívnym testom na nový koronavírus. Domov sociálnych služieb Lúč v Šemši hlási desať takýchto zamestnancov a 20 klientov, Lumen v Trebišove 11 zamestnancov a dvoch klientov. Ochorenie má aj šesť pracovníkov a päť klientov v zariadení Subsidium v Rožňave a päť zamestnancov a jeden klient vo Via Lux v Košiciach - Barci. Test s pozitívnym výsledkom taktiež mali aj zamestnanci zo zariadení Domko v Košiciach (2), Idea v Prakovciach (1), Lidwina v Strážskom (2) a Ondava v Rakovci nad Ondavou (1). Ochoreniu COVID-19 dosiaľ podľahli jedna zamestnankyňa a 26 klientov zariadení sociálnych služieb.