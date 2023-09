Košice 15. septembra (TASR) - V košickom závode Siemens vyrobili od začiatku roka 1000 ultrazvukov. Špecializovanú montáž všeobecných zobrazovacích a kardiovaskulárnych ultrazvukových systémov v priemyselnom parku odštartoval Siemens Healthineers Slovensko potom, ako sem vlani v decembri presťahoval výrobu z Ázie. TASR o tom za spoločnosť informovala Beáta Obradovičová.



"Dosiahli sme prvú dôležitú métu a prvých 1000 kusov USG prístrojov s našimi softvérovými riešeniami už opustilo výrobný závod v Košiciach. Distribuovali sme ich do Európy, Ázie, ale i na africký kontinent. Odhadujeme, že v blízkej budúcnosti budeme distribuovať naše ultrazvukové prístroje vyrábané na východnom Slovensku až do 160 krajín sveta," uviedol výkonný riaditeľ firmy Vladimír Šolík s tým, že výroba v Košiciach pokrýva 60 percent jej globálnej produkcie ultrazvukových zariadení.



Firma v rámci pobočiek v Bratislave, Žiline a Košiciach, kde vyvíjajú softvérové riešenia a systémy pre medicínske technológie, zamestnáva spolu s výrobným závodom na východe Slovenska viac ako 1000 ľudí. "V samotnej výrobe a v centre zdieľaných služieb pracuje takmer 100 pracovníkov, softvéry pre tieto ultrazvuky vyvíja ďalších viac ako 120 ľudí. Do roku 2026 plánujeme vyrábať až 7000 prémiových prístrojov ročne," dodal vedúci divízie Ultrasound Siemens Healthineers Slovensko Miroslav Kliment. Pripomenul, že zvýšená produkcia si vyžiada navýšenie počtu zamestnancov a vznik nových pracovných pozícií.