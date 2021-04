Do školských lavíc v košických ZŠ zasadlo viac ako 13.500 detí

Košice 26. apríla (TASR) – Do základných škôl (ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice sa v pondelok vrátili aj piataci, šiestaci a siedmaci. Ako magistrát informuje na svojej webovej stránke, celkovo do ZŠ nastúpilo 84 percent zapísaných žiakov. Počet detí v košických materských školách (MŠ) oproti minulému týždňu mierne klesol.



Prezenčnej výučby sa zúčastnilo 7190 žiakov druhého stupňa, čo predstavuje 86 percent. Podmienkou na vstup do školy bolo podpísané vyhlásenie o bezinfekčnosti u jedného z rodičov alebo u zákonného zástupcu dieťaťa. Žiaci sa zároveň museli preukázať negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako sedem dní, potvrdením o prekonaní tohto ochorenia či o tom, že nemôžu absolvovať test. Podľa mesta 1229 žiakov druhého stupňa 17 ZŠ absolvovalo minulý týždeň kloktacie testy.



Do školských lavíc prišlo v pondelok aj 6394 prvákov až štvrtákov, čo predstavuje 83 percent žiakov prvého stupňa. „K dnešnému dňu evidujeme desať tried, ktoré majú pre víkendové očkovanie učiteľov riaditeľské voľno. Ďalších 11 tried je v karanténe z dôvodu ochorenia žiaka alebo pedagogického zamestnanca na COVID-19,“ spresnila vedúca oddelenia školstva magistrátu mesta Košice Beáta Lopušniaková.



MŠ momentálne navštevuje 3729 žiakov, čo je viac ako 67 percent z ich celkového počtu. V karanténe je pre ochorenie COVID-19 jedna škôlka, a to MŠ na Juhoslovanskej 4 v Košiciach. Podľa mesta začala u škôlkarov stúpať bežná chorobnosť týkajúca sa chrípky či ďalších klasických respiračných ochorení. „Je možné, že najmä v MŠ budeme musieť zatvoriť niektoré triedy. Riaditelia nám už avizovali, že sa aj v tomto smere teraz na jar postupne vraciame k tomu, na čo sme boli v uplynulých rokoch zvyknutí,“ doplnila Lopušniaková.