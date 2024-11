V Kováčovej ušetrili na tendroch, zakúpia robotický prístroj

Kováčová 8. novembra (TASR) - Národné rehabilitačné centrum (NRC) v Kováčovej v okrese Zvolen dokázalo v tomto roku pri verejných obstarávaniach ušetriť približne pol milióna eur. Časť z usporených financií bude môcť zariadenie použiť na nákup nového robotického prístroja. Na tlačovej konferencii o tom v piatok informovali riaditeľka NRC Oľga Zábojníková a minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD).



NRC v Kováčovej dostalo z rezortu zdravotníctva v roku 2024 na nákup novej zdravotníckej techniky a rekonštrukciu priestorov 1,5 milióna eur. Pri verejných obstarávaniach sa špecializovanej nemocnici podarilo ušetriť približne 500.000 eur. Podobne usporené financie muselo NRC doposiaľ vždy vracať do štátneho rozpočtu, po prvýkrát však z nich bude môcť zakúpiť nový robotický prístroj určený na rehabilitáciu pacientov s problémami s hornými končatinami.



"Tento prístroj prinesie veľký terapeutický efekt pre našich pacientov. Jeho súčasťou bude aj softvér, ktorý bude monitorovať silu, ktorú pacient vyvinie. Veľmi sa to uplatní pri pacientoch s poranením horných končatín po cievnych mozgových príhodách alebo kraniocerebrálnych traumách," priblížila Zábojníková s tým, že prístroj bude stáť približne 120.000 eur.



Minister zdravotníctva pri návšteve Kováčovej ocenil prácu NRC i to, že zariadenie dokázalo z alokovaných financií určených na kapitálové výdavky ušetriť približne tretinu. Skonštatoval, že štátnym nemocniciam či iným zariadeniam možno doposiaľ chýbala motivácia aktívne pristupovať k tendrom, keďže ušetrené financie nevedia využiť na iné investície, ale musia ich vracať do štátneho rozpočtu.



"Hľadajme cesty, akým spôsobom čo najefektívnejšie pristupovať k verejnému obstarávaniu. Chcem verejne deklarovať, že vždy, keď to bude možné, pokiaľ bude aktívny prístup riaditeľa napríklad štátnej nemocnice, tak aj u mňa bude rovnako aktívny prístup, aby som sa aspoň časť tých zdrojov snažil vrátiť do obehu," uviedol Šaško.



Približne milión eur, ktorý NRC v tomto roku dostalo na nové investície, nemocnica použila na nákup novej zdravotníckej techniky a rekonštrukciu vybraných priestorov. "Obstarali sme mobilný rehabilitačný prístroj s robotikou na nácvik chôdze imobilných pacientov aj súbor pohybových robotických prístrojov, kde pacient môže cvičiť na lôžku. Podarilo sa nám obstarať aj röntgenový prístroj, ktorý sme mali ešte z prvotného vybavenia z roku 1987," vymenovala Zábojníková s tým, že revitalizáciou v súčasnosti prechádzajú aj komunikačné priestory v rehabilitačnom komplexe, kde sa pacienti učia chodiť.



NRC v Kováčovej je špecializovanou nemocnicou v odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia s celoslovenskou pôsobnosťou. Poskytuje komplexnú rehabilitačnú liečbu pacientom po úrazoch či operáciách, ktorí majú problémy s pohybovým aparátom. V zariadení v súčasnosti pracuje približne 300 zamestnancov.