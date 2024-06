V Kozelníku chystajú rekonštrukciu domu smútku

Kozelník 13. júna (TASR) - Modernizácia, ale aj skvalitnenie podmienok pre konanie smútočných obradov je cieľom rekonštrukcie domu smútku, ktorú chystajú v obci Kozelník v okrese Banská Štiavnica. Samospráva získala na tento účel prostredníctvom Miestnej akčnej skupiny Zlatá cesta so sídlom v Prenčove takmer 44.700 eur.



"Dom smútku z roku 1991 je v pôvodnom stave. Už vlani sme mali problémy so strešnou krytinou, museli sme si to trochu poopravovať. Objekt je v zastaralom stave, betóny okolo sú porozpadávané," uviedla pre TASR starostka Soňa Pallayová.



Za získané prostriedky chcú upraviť priestory obradnej miestnosti, vybudovať prístrešok a vytvoriť prekryté terasy pred vstupmi. Na objekte tiež vymenia okná a dvere, zrekonštruujú aj priestor pre náradie.



Dom smútku je situovaný v svahovitom terénne a počas obradov sa prítomní ľudia nemajú v prípade zlých poveternostných podmienok kam ukryť. "Máme naplánované predĺženie strechy, aby sa tam dalo dôstojne stáť aj keď prší, či svieti slnko," poznamenala starostka.



V obci tiež aktuálne pripravujú oslavy 600. výročia prvej písomnej zmienky. Konať sa budú v sobotu 15. júna. Ich súčasťou bude stretnutie rodákov, kultúrne vystúpenia, krst novej monografie, ale aj koncert skupiny Lojzo. "Súčasťou bude aj výstava k 75. výročiu spustenia Trate mládeže do prevádzky. To sa nás bytostne dotýka, keďže ide cez našu obec," podotkla Pallayová.