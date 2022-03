V Kozelníku obnovili cestu a osadili kamery, majú aj kvalitný signál

Kozelník 9. marca (TASR) – Zavedenie bezpečnostného kamerového systému a oprava miestnej komunikácie boli v uplynulých dvoch rokoch najväčšími investíciami v obci Kozelník v okrese Banská Štiavnica. Sumy, ktoré obec na projekty vynaložila, sa približujú výške ich ročného rozpočtu.



„Projekt zavedenia digitálneho kamerového systému bol spojený s rozšírením verejného osvetlenia. Podporený bol z Pôdohospodárskej platobnej agentúry vo výške 56.000 eur,“ uviedla pre TASR starostka Eva Petáková. „Projekt sa zrealizoval ešte v roku 2020 a uskutočnila sa aj kontrola, obec však dodnes nemá schválené peniaze na účte,“ dodala.



V obci na verejných priestranstvách je dnes nainštalovaných celkom osem kamier, plus jedna je na obecnom úrade. Kamery tak dohliadajú na miesta, kde je najväčší pohyb obyvateľov, ale aj návštevníkov a tých, ktorí cez obec len prechádzajú.



Občania sa podľa starostky potešili vlani aj zrealizovanej ceste v jednej časti obce, smerujúcej do lesa. „Pomohli nám v tomto Lesy SR, ktoré zaplatili takmer celú obnovu cesty s rozlohou 880 štvorcových metrov,“ pripomenula.



Podľa Petákovej aj na tento rok mali pripravený väčší projekt, rekonštrukciu domu smútku za asi 29.000 eur. „Pri súčasných závratných cenách stavebných materiálov to však nevidím reálne,“ konštatovala.



Kozelník bol dlhé roky známy aj tým, že pre jeho polohu medzi dvomi kopcami nemal mobilný signál. Jeden z operátorov tam až v roku 2015 po petícii občanov nainštaloval anténny zosilňovač, ktorý umožnil aspoň sčasti vykryť signálom toto skryté miesto. „Vlani nám druhý mobilný operátor postavil už aj anténny vykrývač. Po dvoch desaťročiach tak môžeme nielen bez problémov telefonovať, ale aj pohodlne používať internet,“ dodala starostka.