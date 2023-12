V Kozelníku pracujú na odstraňovaní havarijného stavu cesty I/51

Kozelník 1. decembra (TASR) - V obci Kozelník v Banskoštiavnickom okrese pokračujú práce na odstraňovaní havarijného stavu na ceste I/51, ktorý bol spôsobený degradáciou útesu v svahu nad cestou.



"Je tam dosť rušno, odstraňujú sa kamene, ktoré sú pri ceste. Asistujú tam aj naši dobrovoľní hasiči, aby bola cesta prejazdná aspoň v jednom pruhu," priblížila pre TASR starostka Soňa Pallayová. Doprava je podľa jej slov v spomínanom úseku síce spomalená, ale riadená bez výraznejších problémov.



V súvislosti s odstraňovaním havarijného stavu bola ešte 13. novembra vyhlásená v obci mimoriadna situácia. "V budúcom týždni by mali byť práce ukončené," podotkla Pallayová s tým, že ďalšie kroky samosprávy budú konzultovať s okresným úradom.



Problém na spomínanej ceste vznikol uvoľnením časti brala nad obcou. Dva veľké kamene preleteli cez cestu smerujúcu do Banskej Štiavnice a ďalšie balvany sa zachytili na oceľových lanách, ktoré tam spolu so sieťami namontovali po podobnej situácii pred niekoľkými rokmi.