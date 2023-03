V Kozelníku z obecnej budovy odchádza obchod, chcú ju zrekonštruovať

Kozelník 15. marca (TASR) – Na komunitný objekt, ktorý by zastrešoval všetky aktivity obce, chcú v Kozelníku v okrese Banská Štiavnica premeniť obecnú budovu, v ktorej sa nachádza aj kultúrny dom. Predajňa potravín, ktorú tam doteraz prevádzkovala obchodná spoločnosť, totiž o niekoľko týždňov končí a budova tak ostane opustená. Pre TASR to uviedla starostka Soňa Pallayová.



"Ten objekt bol postavený pred 40 rokmi. Doteraz sa tam zrealizovali len menšie opravy a vymenili sa okná. Vidieť, že budova by už potrebovala väčšiu rekonštrukciu," povedala starostka.



Podľa nej treba v prvom rade objekt zatepliť, obnoviť strechu a zrealizovať rekonštrukčné práce v interiéri. "Musíme vedieť, či budeme schopní predajňu od obchodu odkúpiť. Ak áno, musíme potom riešiť náplň pre celý objekt komplexne," pripomenula.



Kozelník bol dlhé roky známy tým, že pre jeho polohu medzi dvomi kopcami sa mu ako jednej z mála obcí na Slovensku nedostávalo mobilného signálu. Jeden z operátorov tam až v roku 2015, po petícii občanov, nainštaloval anténny zosilňovač, ktorý umožnil aspoň sčasti vykryť signálom toto skryté miesto. Druhý operátor podľa starostky nedávno sľúbil, že tento rok ešte vylepší optické pripojenie na sieť.