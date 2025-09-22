< sekcia Regióny
V K.Podhradí po odstúpení od zmluvy na obnovu hradu prevláda sklamanie
Odstúpenie od zmluvy so zhotoviteľom zo strany SNM podľa samosprávy celý projekt obnovy hradu spomalí.
Autor TASR
Krásnohorské Podhradie 22. septembra (TASR) - V obci Krásnohorské Podhradie v okrese Rožňava prevláda po odstúpení od zmluvy na rekonštrukciu hradu Krásna Hôrka zo strany Slovenského národného múzea (SNM) najmä sklamanie. Obyvatelia na otvorenie hradu čakajú viac ako desaťročie, neustále posúvanie termínu ubližuje rozvoju obce i turizmu. Pre TASR to skonštatoval starosta Krásnohorského Podhradia Štefan Kún.
Odstúpenie od zmluvy so zhotoviteľom zo strany SNM podľa samosprávy celý projekt obnovy hradu spomalí. Starosta bol o tomto kroku oboznámený emailom, podľa vlastných slov sa tak stalo pár dní po tom, ako sa informácia objavila v médiách. „Naša obec je bezradná a občania sklamaní. Ťažko sa mi vyjadruje o tom, o čom neviem nič,“ uviedol Kún s tým, že obci neboli vysvetlené dôvody, prečo k odstúpeniu od zmluvy došlo.
Projektu rekonštrukcie hradu Krásna Hôrka podľa starostu chýba najmä zodpovedná osoba, ktorá by jasne, detailne a zodpovedne pomenovala problémy na stavbe, priority projektu a to, čo sa bude robiť ďalej. „Kto otvorí hrad a dokončí stavebné práce, bude si musieť vyslúžiť aspoň Nobelovu cenu,“ povedal Kún.
Dlhotrvajúca obnova Krásnej Hôrky podľa samosprávy negatívne ovplyvňuje rozvoj obce a výrazne i sektor cestovného ruchu. „Mali sme víziu, že sa otvorí hrad a zvýši sa počet ubytujúcich a návštevníkov. Celá dedina nenapreduje. Nevieme sa rozvíjať, keď nám chýba základný kameň, ktorý má byť ťahúňom turizmu,“ vysvetlil Kún. Priznal, že ani samotná obec nie je pripravená na príval turistov a zatiaľ stoja napríklad projekty na budovanie cyklotrás či inej infraštruktúry. „Nevieme do toho zainvestovať a potom čakať. Už 13 rokov čakáme na to, kedy sa otvorí hrad,“ dodal Kún.
SNM odstúpilo od zmluvy so zhotoviteľom rekonštrukcie hradu Krásna Hôrka, spoločnosťou MBM-GROUP, v prvej polovici septembra. Dôvodom malo byť neoznámenie subdodávateľov na diele. Firma rekonštruujúca hrad považuje odstúpenie za neplatné a zásadne s ním nesúhlasí s tým, že subdodávateľov oznámila ešte v priebehu výstavby, písomne, a to v roku 2023. SNM odstúpenie od zmluvy zatiaľ nevysvetlilo, v utorok (23. 9.) v Bratislave organizuje k rekonštrukcii Krásnej Hôrky tlačovú konferenciu.
Hrad Krásna Hôrka zničil 10. marca 2012 požiar, ktorý vznikol na trávnatom poraste na hradnom kopci, odkiaľ sa preniesol na samotný hrad. Na obnovu hradu schválila vláda SR takmer 35 miliónov eur. V tendri na obnovu dolného hradu, časti stredného hradu a výstavbu infraštruktúry v podhradí zvíťazila spoločnosť MBM-GROUP. Projekt za vyše 20 miliónov sa začal v auguste 2022, práce mali byť podľa pôvodnej zmluvy dokončené do augusta tohto roka. SNM v uplynulých rokoch avizovalo viaceré problémy a zdržania na stavbe, rekonštrukcia doposiaľ dokončená nie je.
