Galéria v Prešove pozýva na výstavu diel P. Rónaia

Prešov 23. augusta (TASR) – Prierez tvorby predstaviteľa videoartu na Slovensku Petra Rónaia približuje výstava s názvom Deposit. Do 3. októbra si ju môžu záujemcovia pozrieť v priestoroch Krajskej galérie v Prešove. Jej súčasťou sú i komentované prehliadky. So samotným autorom sa uskutoční 20. septembra o 15.30 h.



Ako informuje na svojej webstránke galéria, ide o čiastočnú, retrospektívnu výstavu autora. "Čiastočnú preto, lebo množstvo vystavených prác je limitované priestorom galérie, ale aj preto, že sú tu vystavené predovšetkým 'klasické' polohy kresby, maľby a grafické práce od 80. rokov až po súčasnosť," uvádza galéria.



Medzi vystavenými dielami sú aj také, ktoré ešte neboli prezentované na domácej scéne, ako napríklad 'Partitúra' z roku 1992. Najnovší obraz reagujúci na súčasný vojnový stav cituje výzvu zo 60. rokov minulého storočia: Make love not war!.



"Sú tu staršie obrazy aj úplne najnovšie diela. Pracujem v intermediálnej oblasti, to znamená, že ako pedagóg, napríklad pôsobím v ateliéri grafiky, kde sú viac-menej klasické grafické techniky a len v súčasnosti aj rôzne intermediálne postupy – video akcie, objekty a maľby," povedal Rónai.



Rónai sa narodil v Budapešti v roku 1953. Študoval na VŠVU v Bratislave a na AVU v Budapešti. Na výtvarnú scénu vstúpil v 70. rokoch minulého storočia v rámci maďarsko-slovenskej neoficiálnej scény a už v roku 1972 počas štúdií na VŠVU sa zúčastnil na kolektívnej výstave Stretnutie. Od 90. rokov sa stal hlavným predstaviteľom videoartu na Slovensku. Pedagogicky pôsobí na fakulte umení v Košiciach a vedie ateliér grafiky a experimentálnej tvorby. Žije a tvorí v Bratislave.