V Krajskej knižnici v Žiline si pripomenú poslednú misiu na Mesiac

Žilina 19. januára (TASR) - Vesmírny týždeň pod názvom Nie je to sci-fi sa uskutoční v Krajskej knižnici v Žiline pri príležitosti 50. výročia poslednej misie na Mesiac od 23. do 28. januára. TASR o tom informovala koordinátorka kultúrno-výchovnej činnosti Krajskej knižnici v Žiline Jana Neslušanová.



Pripomenula, že v decembri 2022 uplynulo 50 rokov od chvíle, keď stál človek naposledy na Mesiaci. "Bol ním astronaut so slovenskými koreňmi Eugene Andrew Cernan. Návštevníci krajskej knižnice môžu získať počas týždňa informácie o jeho pôvode, živote, vesmírnych cestách a kozmickom projekte Apollo 17. Nepochybne atraktívnou bude v pondelok (23. 1.) prítomnosť prvého slovenského kozmonauta Ivana Bellu a jeho prednáška Vesmírna misia Štefánik," uviedla Neslušanová.



S misiou Apollo 17 a osobnosťou Cernana sa oboznámi verejnosť na výstave E. A. Cernan, posledný človek na Mesiaci. "Časť exponátov zapožičali z pamätnej izby vo Vysokej nad Kysucou. Návštevníkov zaujme drôtená socha astronauta, oblečeného v skafandri či niekoľko menších exponátov, súvisiacich s letom na Mesiac. Cernan do vesmíru letel spolu trikrát. Prvýkrát ako pilot na kozmickej lodi Gemini IX-A v roku 1966, v roku 1969 ako pilot lunárneho modulu Apollo 10 a tretí vesmírny let absolvoval v roku 1972 ako veliteľ lode Apollo 17 v rámci misie na Mesiac. Výstava, ktorá prezentuje jeho profesionálnu kariéru i súkromný život, bude prístupná do soboty 28. januára," doplnila Neslušanová.



Dominantou knižnice bude počas Vesmírneho týždňa mobilné planetárium. "Počas špeciálnych vzdelávacích programov v ňom budú oboznamovať školské kolektívy s Mesiacom a kozmickými letmi. Sú určené pre deti materských škôl, žiakov a študentov so vstupmi o 8.30 h, 9.30 h a 10.30 h. Pre verejnosť bude planetárium sprístupnené v pondelok (23. 1.) o 16.00 h a v stredu (25. 1.) o 17.00 h. Na vstupy do planetária je potrebné sa vopred objednať na webovej stránke knižnice," dodala Neslušanová.